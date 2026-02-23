Evite multas y estafas: así aplicará el pico y placa en Bogotá del 23 al 28 de febrero

La Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) estableció la rotación de la medida de pico y placa para vehículos particulares en Bogotá durante la semana del lunes 23 al sábado 28 de febrero de 2026. Este llamado de tránsito mantiene su operatividad habitual, exigiendo a los conductores planificar sus recorridos entre las 6:00 a. m. y las 9:00 p. m., una franja de 15 horas en la que aplica la restricción de forma ininterrumpida de lunes a viernes.

Infringir la norma no solo representa un obstáculo para el flujo vial de la ciudad, sino que impacta en la economía de los infractores. Conducir un vehículo en horarios o días prohibidos puede generar la orden de comparendo equivalente a 15 salarios mínimos diarios, lo que implica además la inmovilización del carro y su traslado a los patios, sumando altos costos de grúa y parqueo, según la Secretaría de Movilidad (SDM) de la capital.

Rotación oficial: ¿qué placas circulan cada día?

El cronograma publicado a través del Portal Bogotá y validado por la SDM obedece al esquema de números pares e impares. Para evitar sanciones económicas durante esta última semana de febrero, los propietarios deben acatar el siguiente calendario de circulación autorizada:

Lunes 23, miércoles 25 y viernes 27 de febrero: Podrán transitar sin inconvenientes los vehículos cuyo último dígito de la placa termine en 1, 2, 3, 4 y 5 .

Podrán transitar sin inconvenientes los vehículos cuyo último dígito de la placa termine en . Martes 24 y jueves 26 de febrero: El permiso de movilidad recae exclusivamente sobre los carros con matrículas finalizadas en 6, 7, 8, 9 y 0 .

El permiso de movilidad recae exclusivamente sobre los carros con matrículas finalizadas en . Sábado 28 de febrero: La ciudad amanece sin restricción. El pico y placa queda suspendido, habilitando el tránsito libre para los carros particulares en las vías de la capital.

La trampa digital que acecha a los conductores

A la par de la publicación de la rotación, el Distrito encendió las alarmas por el aumento de reportes sobre portales web fraudulentos. Los robos cibernéticos están suplantando la imagen de la Alcaldía Mayor para comercializar permisos falsos del ‘Pico y Placa Solidario’. Los ciudadanos que caen en este engaño transfieren altas sumas de dinero, pero nunca son ingresados a la base de datos de vehículos exentos, siendo interceptados y multados posteriormente por los agentes de tránsito o las cámaras de multa.

La Secretaría de Movilidad reitera que la entidad no opera a través de tramitadores, contratistas externos ni asesores por redes sociales. La adquisición de la excepción temporal de circulación se tramita pura y exclusivamente mediante su dominio oficial: www.movilidadbogota.gov.co.

Para proteger la transacción, el sistema tiene configurado como único canal de recaudo el botón de pagos PSE, que esta de forma segura dentro del mismo sitio web del distrito. Cualquier plataforma o persona que exija transferencias directas a cuentas bancarias personales, pagos por billeteras digitales externas o entrega de efectivo, constituye un intento de fraude. Para denunciar estas irregularidades o escalar inquietudes, los ciudadanos deben recurrir a la plataforma virtual del Distrito, ‘Bogotá te Escucha’.