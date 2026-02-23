Capturan a un hombre que llevaba una cocina portátil para la fabricación de estupefacientes

La Policía de Bogotá capturó a un hombre de 46 años por los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y porte ilegal de armas de fuego, en la localidad de Tunjuelito. El procedimiento se llevó a cabo en el barrio Venecia. La ciudadanía alertó a través de la Línea de Emergencias 123 sobre la presencia de una persona en actitud sospechosa en las inmediaciones del sector hotelero del barrio. Con la información suministrada, los uniformados realizaron la verificación correspondiente y lograron ubicarlo.

Durante el registro, se le encontró, dentro de una maleta, un arma de fuego con 124 cartuchos, más de 250 gramos de clorhidrato de cocaína y 12 gramos de ácido para elaborar tusi. También se logró incautar una estufa eléctrica y una licuadora, elementos que, al parecer, eran utilizados para el procesamiento de sustancias ilícitas.

El capturado y los elementos incautados quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nacióny un juez de la República le dictó medida de aseguramiento en centro carcelario. Esta persona contaba con antecedentes judiciales por este mismo delito, entre otros.

Intervención en avenida Primero de Mayo: 12 establecimientos sellados y 4 personas capturadas

El pasado 21 de febrero la Policía de Bogotá, en trabajo articulado con la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y otras entidades distritales, desplegó una mega intervención en el sector de la avenida Primero de Mayo, entre las carreras 27 y 30, en la localidad de Antonio Nariño.

Fueron más de 300 uniformados de las diferentes especialidades del servicio de policía que intervinieron más de 145 establecimientos y compraventas de automotores. Como resultado, se logró la captura de cuatro personas en flagrancia: tres por el delito de falsedad marcaria y una por receptación. También se logró la recuperación de tres motocicletas.