Video: Motociclista que iba por el andén causó fuerte accidente en Bogotá y luego se fugó impunemente

La imprudencia y la falta de respeto por las normas de tránsito siguen generando graves siniestros viales en Bogotá. Esta vez, un motociclista que iba conduciendo en pleno anden por la localidad de Barrios Unidos protagonizó un fuerte accidente de tránsito contra otra motocicleta.

De acuerdo con los datos de una cámara de seguridad cuyo video fue compartido en redes sociales, los hechos se dieron sobre las 7 de la mañana del pasado 17 de febrero.

En las imágenes, que han sido ampliamente difundidas en línea, se observa cómo un sujeto con un casco verde y una maleta naranja avanza rápidamente por el andén. Entre tanto, los motociclistas que están esperando en la vía a que cambie el semáforo se preparan para arrancar.

Cuando se prende la luz verde del semáforo un conductor de moto y su compañera voltean a la derecha para tomar la otra vía. Del andén, sin mayor aviso previo, salta el otro sujeto de maleta naranja y los embiste duramente.

El hombre y su compañera quedan tendidos en el suelo, mientras que el causante del accidente sigue avanzando impunemente. Luego, acelera aún más, se sube a otro andén y más tarde vuelve a tomar la vía para huir.

¿Qué pasa si causa un accidente de tránsito y luego huye?

Los actores viales deben tener en cuenta que fugarse de un accidente de tránsito en Colombia tiene consecuencias legales graves que escalan según la severidad del incidente en Colombia.

Desde el punto de vista del Código Nacional de Tránsito, la fuga es una infracción que conlleva sanciones económicas y administrativas, pero si hay heridos o fallecidos, se entra en el terreno de los delitos penales.

Adicionalmente, el artículo 130 de la Ley 769 de 2002 establece que, en caso de fuga, el valor de la multa de tránsito se duplicará.

Esto sin contar las implicaciones penales que puede haber en estos casos si el accidente tiene consecuencias graves.