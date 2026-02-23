Del ‘empleado infiltrado’ a falsos guerrilleros: caen bandas de extorsión a comerciantes en Bogotá

La Secretaría de Seguridad y la Policía Metropolitana de Bogotá dieron a conocer un fuerte golpe contra de la extorsión en la capital colombiana, logrando la captura de 15 personas acusados de afectar la seguridad y tranquilidad realizando exigencias económicas a comercios y ciudadanos.

Operaban mediante llamadas telefónicas, mensajería instantánea y panfletos extorsivos en cuatro localidades.

Ocho operativos relámpago permitieron frustrar la actuación delincuencial de estos presuntos criminales, quienes pretendían afectar el patrimonio económico de comerciantes de las localidades de Ciudad Bolívar, San Cristóbal, Antonio Nariño y Mártires. De acuerdo con las investigaciones, estos sujetos utilizaban como medio la intimidación y afectación a la integridad de las personas, a quienes exigían dinero a cambio de no atentar contra ellos.

“Mientras en las cárceles los extorsionistas estén cuidados por el mismo Estado para desarrollar delitos afuera, es muy complicado. Necesitamos ayuda del Inpec y del Ministerio de Justicia. Las cárceles son centros de comando y control protegidos por el Estado y eso no puede suceder. Requerimos que los extorsionistas tengan un régimen especial de reclusión”, subrayó el secretario Distrital de Seguridad, César Restrepo.

El primer caso de captura se presentó en la localidad de Chapinero, donde un comerciante dedicado a la venta de elementos tecnológicos fue víctima de uno de estos delincuentes, quien le exigía 150 millones de pesos a cambio de no atentar contra su integridad. Gracias a la oportuna denuncia, fue capturado en flagrancia.

De esta misma forma, el propietario de un lavadero de vehículos y motocicletas en Ciudad Bolívar fue víctima de ‘Los Satanás’. Los investigadores judiciales lograron establecer que uno de los trabajadores de este lugar, luego de ser despedido, fue quien suministró la información y los videos del negocio a estos delincuentes, quienes exigían a la víctima 20 millones de pesos para no atentar contra su vida o negocio. En este caso fue capturado en flagrancia este hombre, cuando pretendía dejar panfletos extorsivos en este establecimiento.

Por otro lado, en la localidad de San Cristóbal, mediante el plan cazador se logró la captura de dos personas que se hacían pasar por integrantes de un grupo armado al margen de la ley para extorsionar a comerciantes de este sector. Estos delincuentes fueron capturados en flagrancia luego de afectar la fachada de uno de estos establecimientos.

Finalmente, en la ciudad de Villavicencio se logró materializar la captura mediante orden judicial de alias Jeimmy, por el delito de extorsión agravada y concierto para delinquir; esta persona haría parte del grupo delincuencial ‘Los Bautistas’, desarticulado el pasado mes de diciembre del 2025, y se dedicaría a realizar actividades ilícitas bajo la modalidad de ciberextorsión con injerencia en la cárcel La Picota en Bogotá.

Las 15 personas capturadas fueron dejadas a disposición de las autoridades competentes. Un juez de la República les dictó medida de aseguramiento a nueve de estos capturados en centro carcelario y a los otros seis les fue otorgada detención domiciliaria.