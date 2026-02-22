Golpe al Clan del Golfo en el Pacífico: incautan más de una tonelada de droga oculta en Bahía Solano

En una operación conjunta entre el Ejército Nacional y la Armada de Colombia, las autoridades confirmaron la incautación de más de 1.1 toneladas de marihuana en el sector de Cupica, jurisdicción de Bahía Solano, en el departamento del Chocó. El cargamento, que estaba distribuido en 46 bultos y una maleta, pertenecía a la subestructura Pacífico del Clan del Golfo, grupo que utiliza esta zona estratégica por su salida directa al océano y su cercanía con la frontera panameña.

Lea también: “No más paracos”: Petro convocó a indígenas para firmar nuevo decreto de la ‘Línea Negra’ en Santa Marta

El hallazgo se produjo luego de labores de inteligencia que permitieron ubicar el centro de acopio en una zona de difícil acceso. Según el reporte oficial, el material estaba listo para ser embarcado y enviado hacia Centroamérica, esta es una de las rutas más rentables para las economías ílicitas en esta región del país.

El Ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, destacó la importancia de este resultado operativo no solo por el peso de la sustancia decomisada, sino por el impacto directo en la logística del grupo armado. “Cada kilo de droga incautado es menos dinero para el crimen organizado, menos violencia para las comunidades y más control institucional del territorio por parte del Estado”, señaló el funcionario a través de sus canales oficiales.

El control territorial específicamente en esta zona

Este operativo en Bahía Solano no es un hecho aislado. Se da en un contexto de ofensiva militar en el litoral pacífico que se ha intensificado en las últimas semanas.La ubicación geográfica del Chocó, con límites terrestres y marítimos hacia Panamá, convierte a municipios como Bahía Solano y Juradó en puntos críticos de disputa. El Gobierno Nacional ha reiterado que la meta es debilitar estas estructuras mediante la interceptación de sus recursos, buscando reducir la capacidad de intimidación que ejercen sobre las comunidades que habitan estos lugares.

Ofensiva en la frontera y canales de denuncia

El despliegue en la costa chocoana continuará de manera indefinida. El ministro Sánchez enfatizó que “no hay escondite para el narcotráfico” y que la determinación de la inteligencia militar seguirá enfocada en desarticular las rutas del Pacífico. La orden desde el Ejecutivo es mantener la presión sobre los corredores de movilidad que conectan el interior del departamento con los puntos de embarque marítimo.

Las autoridades recordaron a la ciudadanía que existen canales de comunicación bajo absoluta reserva para denunciar actividades sospechosas o la presencia de grupos armados. Entre ellos se encuentran la Línea 107, los números del Gaula (147 - 165) y la línea específica contra el reclutamiento infantil (141), herramientas que consideran fundamentales para recuperar la seguridad en los territorios más afectados por el conflicto.