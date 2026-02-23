Alerta en Bogotá: Buscan desesperadamente a mujer que desapareció tras salir de famosa discoteca en Chapinero

La familia de Diana Ospina, una mujer bogotana de 35 años, la busca desesperadamente después de su misteriosa desaparición en la madrugada del pasado domingo 22 de febrero. El hecho ocurrió al salir de la reconocida discoteca Theatron, ubicada en la localidad de Chapinero. La mujer tomó un taxi para dirigirse a su residencia en Engativa, pero no se volvió a saber de su paradero.

Mensajes con información del taxi fueron borrados

Esa noche, Diana iba vestida con una blusa negra y una chaqueta brillante de lentejuelas. Sus amigos comentan que ella alcanzó a enviar una fotografía de las placas del carro y un audio diciendo que estaba cerca de llegar a su casa, pero los mensajes fueron borrados. “Salimos de un bar en Chapinero, ambas salimos a la vez porque llegaron nuestros carros supuestamente al tiempo”, dijo su amiga Andrea Galindo al medio City Tv.

Sus allegados afirman que Diana contaba con un servicio de Uber, pero eligió cancelarlo y tomó un taxi que en ese momento estaba libre. “Yo tomo mi carro y ella me dice que su carro está a tres minutos de llegar, entonces yo me vengo tranquila. Le aviso cuando llego acá que ya llegué. Ella me contesta como que ella también ya va en un carro, que no cogió su Uber, sino que tomó un taxi. Me mandó la foto de la placa inclusive y le dije que me avisara cuando llegara a su casa y hasta ahí no supe más de ella", aseguró Galindo.

La amiga indica que cuando despertó, al otro día, Diana había borrado la foto de la placa. “No tuvimos más contacto y no supe nada más de ella”, dijo. Su familia la ha buscado en varios lugares de la ciudad, incluidos locales y hasta Medicina Legal, pero siguen sin dar con señales de su paradero.

Denuncian extorsiones y robos

Desde el computador personal de la mujer, se han registrado movimientos bancarios que van de los 5 hasta los 10 millones de pesos, según afirma su familia, que también asegura ser víctima de extorsiones. Confiados en recibir información sobre ella, transfirieron dos millones y medio de pesos a extorsionistas, pero no han recibido ningún dato.

Sus familiares señalan que si alguien tiene información puede comunicarse a las autoridades o a los siguientes números: 314 461 9764, 311 498 3256, 318 323 5188 y 317 700 3623.