Operativo contra ‘tierreros’ en la localidad de Usme deja una persona capturada por urbanización ilegal

Un hombre fue capturado en flagrancia por el delito de urbanismo ilegal durante un operativo adelantado por la Policía de Bogotá, en articulación con la Secretaría de Seguridad, la Secretaría de Ambiente, la Secretaría del Hábitat y la Alcaldía Local de Usme. Los hechos ocurrieron en la vereda Uval, en el sector del Agroparque La Requilina, en la localidad de Usme.

Está persona fue sorprendida adelantando labores de construcción de una de las edificaciones que, según las autoridades, hacen parte de un proceso de urbanización ilegal y ocupación irregular del suelo. En el lugar había otros tres hombres, pero huyeron al notar la presencia de los uniformados.

Durante la intervención realizada en este punto de Bogotá el Distrito señaló que se encontraron construcciones avanzadas que habían sido levantadas sin permisos y en un área rural protegida. Este tipo de construcciones, en estas zonas y sin los permisos requeridos, representan riesgos ambientales.

Los equipos técnicos de las entidades distritales presentes en este operativo hicieron verificación del predio e inspección de las estructuras. También informaron a los habitantes sobre los riesgos jurídicos, económicos y ambientales relacionados con la intervención sin autorización de estos terrenos.

Las autoridades explicaron que este tipo de urbanizaciones clandestinas no solo vulneran la normatividad de ordenamiento territorial, sino que además ponen en riesgo ecosistemas estratégicos. Igualmente aseguraron que quienes compran estos lotes suelen perder su inversión cuando las construcciones son intervenidas por el Distrito; esto ocurre porque suelen ser víctimas de estafas de los denominados ‘tierreros’.

Persecución de la Policía en Bosa deja un hombre detenido cuando portaba un arma de fuego

El pasado martes 17 de febrero, la Policía de Bogotá logró la captura de un hombre de 27 años en el barrio Humberto Valencia de la localidad de Bosa, al suroccidente de la capital. El detenido intentó huir de las autoridades al notar la presencia de hombres de la Policía, por lo que fue necesaria una persecución con varias patrullas. Según las autoridades, el hombre portaba un arma de fuego y tiene varios antecedentes y anotaciones judiciales en su contra.

Gracias a las diferentes acciones preventivas y operativas que se adelantan en esta localidad, los uniformados vieron a una persona en actitud sospechosa. Este hombre, al notar la presencia de las autoridades, intentó huir. Inmediatamente se inició una persecución y cuadras más adelante fue interceptado.

Durante el procedimiento se le encontró en su poder un revólver calibre 38 y munición. Esta persona presenta, además, anotaciones por los delitos de hurto y tráfico, fabricación o porte de armas de fuego. El capturado y el arma de fuego incautada fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación para que responda por los hechos que se le atribuyen.