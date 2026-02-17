Más de 17.000 vacantes y puestos laborales disponibles: Así será la megaferia de empleo en Corferias

La Alcaldía Mayor de Bogotá, junto a la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico realizaran este jueves 19 de febrero en Corferias, desde las 8:00 a.m. hasta las 4:00 p.m. una nueva versión de la “Megaferia de Empleo” con acceso gratuito con previa inscripción.
La feria busca impulsar la inclusión laboral y será sede de más de 160 empresas que ofrecerán más de 17.000 vacantes. Contará con puestos de trabajo en sectores como comercio, servicio, logística, manufactura, industria, construcción, gastronomía, transporte y salud. “Contamos con más de 1.000 vacantes para personas mayores de 50 años, 8.548 oportunidades para mujeres, 9.731 puestos para jóvenes y 311 vacantes para personas discapacidades” indico Guillermo Alarcón, director de desarrollo Empresarial y Empleo de la Secretaría de Desarrollo Económico.
¿Cómo inscribirse a la “Megaferia de empleo” 2026 en Bogotá?
El acceso al evento será gratuito, las personas interesadas en hacer parte de esta edición deben hacer la inscripción en https://desarrolloeconomico.gov.co/megaferia/ antes del jueves 19 de febrero.
Proceso de selección
La “Megaferia de empleo” contará con acerca de 147 empresas que buscan adelantar la preselección básica durante la jornada y agendará las entrevistas laborales. Además, tendrá un espacio académico en empleabilidad, en donde habrá charlas con expertos sobre temas como “El talento no tiene edad, tiene contexto” y " Cómo volverte visible, valioso y elegible".
Durante la jornada de 8:00 a.m. hasta las 4:00 p.m. los asistentes podrán postularse directamente a las ofertas laborales en los diferentes sectores que se ofrecen. A su vez, recibirán orientación laboral por parte de la Agencia Distrital de Empleo e Bogotá.
Vacantes disponibles en la “Megaferia de empleo” 2026
Esta edición ofrece oportunidades para la población joven con más de 9.730 puestos de trabajo disponibles en las siguientes áreas:
- Auxiliar de droguería y farmacia.
- Auxiliar de enfermería.
- Enfermero (a).
- Psicólogo (a).
- Ingenierías de software.
- Análisis de datos.
- Mercadeo.
- Publicidad.
- Marketing digital.
La “Megaferia” también abre oportunidades a más de 920 vacantes dirigidas a personas mayores de 50 años. en los siguientes cargos:
- Residente de obra.
- Diseñador (a).
- Ingeniero (a).
- Profesional en enfermería.
- Médico (a).
- Analista de contabilidad.
Se ofertaran 3.700 cargos dirigidos a las personas que no cuenten con experiencia laboral, entre las vacantes se encuentran:
- Técnico (a) auxiliar de enfermería.
- Profesional en enfermería para urgencias y hospitalización.
- Tecnico (a) auxiliar de farmacia.
- Optómetra.
- Auxiliar de odontología.
- Arquitectura y sectores afines.
- Profesionales en ingeniería civil.
La información sobre nuevas oportunidades de las vacantes se actualiza constantemente, la entidad recomienda revisar la plataforma de manera permanente para estar al día. A través del canal de difusión de Whatsapp Empleo en Bogotá podrás revisar todos los detalles.
@alcaldiabogota
Llega la Megaferia de Empleo de la Alcaldía de Bogotá con más de 17.000 vacantes y la participación de 160 empresas. Durante la jornada podrás recibir orientación laboral y, en algunos casos, avanzar en procesos de preselección e incluso entrevistas. 📍 Nos vemos en Corferias 📅 Jueves 19 de febrero ⏰ 8:00 a. m. a 4:00 p. m. 👉 Regístrate y prográmate aquí: desarrolloeconomico.gov.co/megaferia♬ sonido original - Alcaldía De Bogotá