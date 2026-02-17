Más de 17.000 vacantes y puestos laborales disponibles: Así será la megaferia de empleo en Corferias

La Alcaldía Mayor de Bogotá, junto a la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico realizaran este jueves 19 de febrero en Corferias, desde las 8:00 a.m. hasta las 4:00 p.m. una nueva versión de la “Megaferia de Empleo” con acceso gratuito con previa inscripción.

La feria busca impulsar la inclusión laboral y será sede de más de 160 empresas que ofrecerán más de 17.000 vacantes. Contará con puestos de trabajo en sectores como comercio, servicio, logística, manufactura, industria, construcción, gastronomía, transporte y salud. “Contamos con más de 1.000 vacantes para personas mayores de 50 años, 8.548 oportunidades para mujeres, 9.731 puestos para jóvenes y 311 vacantes para personas discapacidades” indico Guillermo Alarcón, director de desarrollo Empresarial y Empleo de la Secretaría de Desarrollo Económico.

¿Cómo inscribirse a la “Megaferia de empleo” 2026 en Bogotá?

El acceso al evento será gratuito, las personas interesadas en hacer parte de esta edición deben hacer la inscripción en https://desarrolloeconomico.gov.co/megaferia/ antes del jueves 19 de febrero.

Proceso de selección

La “Megaferia de empleo” contará con acerca de 147 empresas que buscan adelantar la preselección básica durante la jornada y agendará las entrevistas laborales. Además, tendrá un espacio académico en empleabilidad, en donde habrá charlas con expertos sobre temas como “El talento no tiene edad, tiene contexto” y " Cómo volverte visible, valioso y elegible".

Durante la jornada de 8:00 a.m. hasta las 4:00 p.m. los asistentes podrán postularse directamente a las ofertas laborales en los diferentes sectores que se ofrecen. A su vez, recibirán orientación laboral por parte de la Agencia Distrital de Empleo e Bogotá.

Vacantes disponibles en la “Megaferia de empleo” 2026

Esta edición ofrece oportunidades para la población joven con más de 9.730 puestos de trabajo disponibles en las siguientes áreas:

Auxiliar de droguería y farmacia.

Auxiliar de enfermería.

Enfermero (a).

Psicólogo (a).

Ingenierías de software.

Análisis de datos.

Mercadeo.

Publicidad.

Marketing digital.

La “Megaferia” también abre oportunidades a más de 920 vacantes dirigidas a personas mayores de 50 años. en los siguientes cargos:

Residente de obra.

Diseñador (a).

Ingeniero (a).

Profesional en enfermería.

Médico (a).

Analista de contabilidad.

Se ofertaran 3.700 cargos dirigidos a las personas que no cuenten con experiencia laboral, entre las vacantes se encuentran:

Técnico (a) auxiliar de enfermería.

Profesional en enfermería para urgencias y hospitalización.

Tecnico (a) auxiliar de farmacia.

Optómetra.

Auxiliar de odontología.

Arquitectura y sectores afines.

Profesionales en ingeniería civil.

La información sobre nuevas oportunidades de las vacantes se actualiza constantemente, la entidad recomienda revisar la plataforma de manera permanente para estar al día. A través del canal de difusión de Whatsapp Empleo en Bogotá podrás revisar todos los detalles.