Casa de la Mujer denunció preocupante robo en su sede de Teusaquillo: se llevaron equipos e información

A través de un comunicado, la organización feminista Casa de la Mujer denunció la vandalización de su sede y el robo de equipos e información importante. Según información del medio El Tiempo, las puertas del inmueble, ubicado en Teusaquillo, estaban violentadas, y habían desaparecido 15 computadores, una cámara fotográfica profesional, discos duros, el sistema de comunicaciones y la central de información.

Lea también: Universidad Nacional: Tribunal ordena que José Ismael peña regrese a la rectoría en 48 horas

Además, la presidenta de la organización, Olga Amparo Sánchez, reportó en la misiva que quienes ingresaron forzosamente al lugar revisaron el archivo impreso y los discos duros portátiles que contienen, entre otras cosas, datos sensibles sobre casos de Violencias Basadas en Género.

“Nos genera una enorme preocupación el robo de la información y de los archivos institucionales. En este momento solo tenemos comunicación por vía móvil”, señalaron, y en un comunicado posterior dijeron: “No vamos a ceder ante el miedo. Duele, pero no nos quiebra. Seguimos adelante, con más convicción que nunca, sabiendo que cada paso que damos es también de ustedes, por un país y un hogar en paz, sin violencias y con esperanza”.

Organizaciones rechazan el hurto

Desde múltiples organizaciones feministas y en defensa de los derechos humanos, como Defendamos la Paz y No es hora de Callar, han rechazado el ataque a la sede la Casa de la Mujer, e incluso la Defensoría del pueblo emitió un comunicado en redes sociales condenando la situación y el mensaje que podría estar enviando tal agresión a la sociedad.

Le puede interesar: Mujer denuncia grave caso de agresión en reconocida cadena de almacenes en Bogotá: “me cuesta caminar del dolor”

“Acompañamos a la Casa de la Mujer frente a esta agresión contra una organización fundamental en la defensa de los derechos humanos de las mujeres. Este ataque no solo vulnera a una organización feminista, sino que envía un mensaje intimidatorio contra quienes trabajan por la igualdad y la eliminación de todas las formas de violencia y discriminación, incluidas las basadas en género”, dijo la entidad. Además, informó que la Fiscalía ya recopiló la información correspondiente sobre el caso.