Casa de la Mujer denunció preocupante robo en su sede de Teusaquillo: se llevaron equipos e información

La organización feminista manifestó su preocupación por la cantidad de datos sensibles que quedaron expuestos tras el hurto en la sede.

Sede de la Casa de la Mujer.
Sede de la Casa de la Mujer. Foto: Google Maps.
Por Laura Cano

A través de un comunicado, la organización feminista Casa de la Mujer denunció la vandalización de su sede y el robo de equipos e información importante. Según información del medio El Tiempo, las puertas del inmueble, ubicado en Teusaquillo, estaban violentadas, y habían desaparecido 15 computadores, una cámara fotográfica profesional, discos duros, el sistema de comunicaciones y la central de información.

Además, la presidenta de la organización, Olga Amparo Sánchez, reportó en la misiva que quienes ingresaron forzosamente al lugar revisaron el archivo impreso y los discos duros portátiles que contienen, entre otras cosas, datos sensibles sobre casos de Violencias Basadas en Género.

“Nos genera una enorme preocupación el robo de la información y de los archivos institucionales. En este momento solo tenemos comunicación por vía móvil”, señalaron, y en un comunicado posterior dijeron: “No vamos a ceder ante el miedo. Duele, pero no nos quiebra. Seguimos adelante, con más convicción que nunca, sabiendo que cada paso que damos es también de ustedes, por un país y un hogar en paz, sin violencias y con esperanza”.

Organizaciones rechazan el hurto

Desde múltiples organizaciones feministas y en defensa de los derechos humanos, como Defendamos la Paz y No es hora de Callar, han rechazado el ataque a la sede la Casa de la Mujer, e incluso la Defensoría del pueblo emitió un comunicado en redes sociales condenando la situación y el mensaje que podría estar enviando tal agresión a la sociedad.

“Acompañamos a la Casa de la Mujer frente a esta agresión contra una organización fundamental en la defensa de los derechos humanos de las mujeres. Este ataque no solo vulnera a una organización feminista, sino que envía un mensaje intimidatorio contra quienes trabajan por la igualdad y la eliminación de todas las formas de violencia y discriminación, incluidas las basadas en género”, dijo la entidad. Además, informó que la Fiscalía ya recopiló la información correspondiente sobre el caso.

