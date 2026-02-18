Video: Un presunto ladrón se electrocutó al robar cables y provocó un largo apagó en Puente Aranda, Bogotá

En plena madrugada de este lunes, un fuerte destello iluminó la cuadra de un sector residencial en la localidad de Puente Aranda. Un hombre que estaba sobre la fachada de una vivienda de dos pisos en el barrio La Ponderosa, en la capital, tenía como el objetivo de hurtar cableado de cobre, recibió una violenta descarga eléctrica que provocó un apagón masivo en la zona. Aunque el sujeto logró huir, dejó a decenas de vecinos sin energía ni conexión a internet por más de doce horas.

Las imágenes del circuito cerrado de seguridad del sector registraron la secuencia exacta. En la grabación, difundida por la cuenta ciudadana de X @PasaenBogota, se observa cómo pasadas la 1:50 a. m. el individuo estaba por la calle buscando un punto vulnerable. Luego de ver su objetivo, utiliza la reja de la primera planta para escalar hasta alcanzar el nivel del cableado principal.

Apenas segundos después de comenzar a manipular las líneas de tensión con sus manos, se desata una explosión acompañada de chispas y un fuerte resplandor. El impacto lo obliga a soltarse de inmediato, zafar rápidamente el cable y escapar corriendo por la calle vacía, logrando evadir la muerte por electrocución.

La situación no fue un hecho aislado durante esa noche. Según reportes entregados a la misma red de denuncias por habitantes del sector, el implicado ya había ejecutado un corte y robo de esto en otra cuadra del mismo barrio minutos antes de accidentarse, configurando un recorrido delictivo que paralizó los servicios de la comunidad.

Más de medio día sin luz ni internet para los residentes

La detonación fundió las líneas locales y cortó el suministro eléctrico y la señal de internet, alterando las actividades de hogares, tiendas de barrio y personas que inician su jornada laboral desde la madrugada o trabajan bajo la modalidad remota. Los trabajos de reparación y reconexión se extendieron durante toda la mañana y parte de la tarde, logrando restablecer el flujo eléctrico sobre las 3:00 p. m., más de 10 horas después del cortocircuito.