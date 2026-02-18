El terror de los pasajeros: Cae taxista en Bogotá que robó $379 millones con el ‘cambiazo’ de tarjetas

La Fiscalía General de la Nación identificó el presunto actuar delictivo de Juan Carlos Naranjo Becerra, un taxista de Bogotá señalado de ofrecer el servicio de datáfono para supuestamente brindarles facilidades de pago a los usuarios, pero que en realidad buscaba confundir a las personas para cambiarles las tarjetas bancarias por plásticos inservibles, conocido como la modalidad de ‘cambiazo’.

Las evidencias y las denuncias recibidas en el curso de la investigación de, por lo menos, 35 víctimas dan cuenta de que el transportador manipulaba el dispositivo para demorar la transacción y ante cualquier descuido del pasajero se quedaba con el producto financiero original y les devolvía una réplica.

Con la tarjeta en su poder, la clave y los datos del propietario presuntamente se dirigía a cajeros electrónicos y realizaba retiros de dinero. De esta manera se habría apropiado de más de 379 millones de pesos.

Naranjo Becerra fue capturado en una diligencia de registro y allanamiento realizada en la localidad de Suba, en el noroccidente de Bogotá. En el procedimiento fueron incautados 2 datáfonos, 2 teléfonos celulares, dinero en efectivo y 34 tarjetas débito y crédito. En el momento de su detención le fueron encontradas en sus prendas de vestir dos credenciales más pertenecientes a otras personas.

Por todo lo anterior, una fiscal de la Unidad de Hurtos de la Seccional Bogotá le imputó los delitos de hurto por medios informáticos y violación de datos personales. El procesado no aceptó los cargos y un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.