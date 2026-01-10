Pareja del terror en casinos: Así cayó alias ‘Nani’ tras activar una alarma en pleno atraco en el sur de Bogotá

Uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá lograron la captura de alias Nani, una mujer señalada, junto a su pareja sentimental, de cometer varios hurtos a casinos en la capital del país.

De acuerdo con las autoridades, ‘Nani’ cumplía un rol clave dentro de una modalidad delictiva que venía afectando a varios casinos de Bosa. La mujer ingresaba inicialmente a los establecimientos para hacer vigilancia, movimientos del personal y posibles rutas de escape. Una vez confirmaba que el lugar era propicio para cometer el hurto, entregaba un arma de fuego a su pareja sentimental, quien ejecutaba el asalto.

Según las investigaciones preliminares, esta pareja estaría involucrada en al menos cinco hurtos a casinos en Bosa, al suroccidente de Bogotá, bajo el mismo patrón criminal.

La captura se produjo en el barrio Santa Fe, cuando uniformados adelantaban labores de patrullaje preventivo. Los policías fueron alertados por la activación de la alarma de un casino y, al llegar al lugar, la administradora del establecimiento informó que una mujer y un hombre intentaban cometer un hurto.

Durante el procedimiento, los uniformados le hallaron en poder a la mujer un arma de fuego tipo revólver calibre 38, lo que permitió su captura por el delito de tráfico, fabricación o porte de armas de fuego. Posteriormente, se estableció su presunta participación en los hurtos registrados en la zona y su rol como vigilante dentro de esta estructura delincuencial.

La capturada, de 25 años, junto con el arma incautada, fue dejada a disposición de la autoridad competente para su judicialización.