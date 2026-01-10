En video quedó registrada una nueva e imprudente maniobra de jóvenes que pone en jaque la seguridad en el sur de Bogotá

Momento quedó captado y muestra a jóvenes “jugando” con cuchillos en vía pública. Vecinos alertan por el riesgo y piden presencia policial.

Un video captado por ciudadanos en el barrio El Tintal, en el suroccidente de Bogotá, ha generado preocupación entre los residentes de la localidad de Kennedy. En las imágenes se observa a dos jóvenes en lo que parece ser un duelo con armas blancas en plena vía pública, específicamente en la intersección de la calle 6C con carrera 96D.

El incidente, quedó registrado alrededor de las 6:00 de la tarde, este suceso tuvo lugar justo frente a un patinódromo de la zona, espacio de convergencia del barrio y de familias que lo habitan. En la grabación se percibe cómo los involucrados realizan movimientos de ataque y defensa, maniobrando los cuchillos con una destreza que, según testigos, sugería un enfrentamiento real.

No obstante, el desarrollo de la escena y la actitud de los jóvenes indicaron que se trataba de una simulación o un “juego” entre ellos.

Los riesgos de un “entrenamiento” urbano

A pesar de que no se reportaron heridos tras el suceso, la comunidad ha manifestado su inquietud ante la normalización de estas conductas. Según los habitantes del sector, el uso de armas blancas en espacios públicos, bajo cualquier pretexto, representa un riesgo directo para los transeúntes y para los mismos jóvenes.

Este episodio se suma a una serie de comportamientos registrados recientemente en redes sociales, donde jóvenes exponen su integridad física en espacios de uso común.

Las autoridades locales han reiterado en diversas ocasiones que el porte y manipulación de elementos cortopunzantes en espacio público puede acarrear sanciones contempladas en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

Hasta el momento, no se ha identificado formalmente a los protagonistas del video, pero los vecinos han solicitado mayor presencia de cuadrantes de la Policía en los horarios de mayor afluencia de niños y deportistas en el patinódromo.