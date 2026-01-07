Bogotá

Video: Kira, una canina antinarcóticos, logró hallar cerca de 100 kilos de marihuana en el Aeropuerto El Dorado

El animal emitió una señal de alerta a los uniformados, que efectuaron la inspección física a dos cajas y lograron evidenciar el narcótico.

Policía incautó 100 kilos de marihuana en el aeropuerto El Dorado gracias a una canina antinarcóticos
Policía incautó 100 kilos de marihuana en el aeropuerto El Dorado gracias a una canina antinarcóticos Foto: Secretaría de Seguridad
Por Kewin Alarcón

En las últimas horas, en actividades de control que adelantan los uniformados de la estación de policía Aeropuerto, lograron incautar cerca de 100 kilos de marihuana.

Gracias a la pericia de la canina ‘Kira’, la cual al verificar una encomienda, emitió una señal de alerta a los uniformados, que efectuaron la inspección física a dos cajas y lograron evidenciar varios paquetes vinipelados que en su interior contenían una sustancia que por sus características y olor se asemeja a la marihuana.

Durante el procedimiento fueron incautados 166 paquetes de esta sustancia estupefaciente, la cual tenía como origen la ciudad de Armenia y destino Santa Marta. 

https://x.com/SeguridadBOG/status/2008858533484175635https://x.com/SeguridadBOG/status/2008858533484175635https://x.com/SeguridadBOG/status/2008858533484175635https://x.com/SeguridadBOG/status/2008858533484175635https://x.com/SeguridadBOG/status/2008858533484175635https://x.com/SeguridadBOG/status/2008858533484175635https://x.com/SeguridadBOG/status/2008858533484175635https://x.com/SeguridadBOG/status/2008858533484175635https://x.com/SeguridadBOG/status/2008858533484175635https://x.com/SeguridadBOG/status/2008858533484175635https://x.com/SeguridadBOG/status/2008858533484175635

Tags

Lo que debe saber

Lo Último