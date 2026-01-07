Video: Kira, una canina antinarcóticos, logró hallar cerca de 100 kilos de marihuana en el Aeropuerto El Dorado

Policía incautó 100 kilos de marihuana en el aeropuerto El Dorado gracias a una canina antinarcóticos

En las últimas horas, en actividades de control que adelantan los uniformados de la estación de policía Aeropuerto, lograron incautar cerca de 100 kilos de marihuana.

Gracias a la pericia de la canina ‘Kira’, la cual al verificar una encomienda, emitió una señal de alerta a los uniformados, que efectuaron la inspección física a dos cajas y lograron evidenciar varios paquetes vinipelados que en su interior contenían una sustancia que por sus características y olor se asemeja a la marihuana.

Durante el procedimiento fueron incautados 166 paquetes de esta sustancia estupefaciente, la cual tenía como origen la ciudad de Armenia y destino Santa Marta.

https://x.com/SeguridadBOG/status/2008858533484175635