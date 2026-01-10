Los detalles tras el escabroso ataque de un hombre a su esposa en Engativá: fue enviado a la cárcel por apuñalarla 55 veces

Un juez de control de garantías envió a la cárcel a hombre acusado de brutal ataque en Engativá que propinó 55 puñaladas a su esposa. El señalado, identificado como César Camilo Aldana, se entregó voluntariamente el pasado 7 de enero en la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de esa localidad por hechos ocurridos el primer día de este mes.

Los indignantes hechos

El hombre de 43 años tenía orden de captura desde el 5 de enero por la atroz agresión a su esposa, Sandra Castro, de 31 años. Aldana atacó a la la víctima, en estado de indefensión, y le causó graves heridas en el rostro, cuello, abdomen y extremidades.

Los familiares de la mujer señalaron que en la casa del hombre se encontraron todos los elementos con los que llevó a cabo el ataque y relataron que todo sucedió frente a los hijos de ella, de 6 y 11 años. Este último llegó a meterse en medio de la agresión para intentar defender a su mamá.

Después de los hechos, que quedaron captados en cámara, el hombre huyó del apartamento y la mujer fue auxiliada por familiares y trasladada a un centro asistencial donde permanece bajo observación médica por la gravedad de las lesiones.

El ataque es investigado como feminicidio

Un fiscal de la Seccional Bogotá le imputó a César Camilo Aldana los delitos de feminicidio en grado de tentativa y violencia intrafamiliar, ambas conductas agravadas. En audiencias concentradas el procesado aceptó los cargos y deberá cumplir medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.

El material probatorio recopilado por las autoridades dio cuenta de que la mujer vendría siendo víctima de un ciclo de violencia física y psicológica por parte del imputado.

Líneas de atención

Si usted es o conoce a una mujer víctima de violencia de género o en riesgo de feminicidio, comuníquese con la línea de emergencias 123. También puede solicitar asesoría en la Línea Púrpura Distrital 018000112137 o al Whatsapp Púrpura 3007551846.