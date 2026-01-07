Ladrones cometieron deleznable atraco en Suba: robaron a dos adultos mayores a plena luz del día

En la tarde de este miércoles 7 de enero se registró un indignante hecho de inseguridad en el norte de Bogotá. Un video que ha sido compartido de forma masiva en redes sociales dejó en evidencia a dos delincuentes armados que robaron a unos adultos mayores en la localidad de Suba.

El atraco se registró en la calle 151A con carrera 45 y fue confirmado por la Policía Metropolitana de Bogotá. A través de un pronunciamiento oficial, el mayor Milton Pachón Rojas, comandante de la Estación de Policía de Suba, informó que recibieron una denuncia por parte de la comunidad sobre estos hechos.

“De manera inmediata, nuestros uniformados se desplazaron al lugar de los hechos y la comunidad les manifestó que al llegar a su residencia una pareja de adultos mayores fueron abordados por varias personas, quienes con arma de fuego los despojaron de un dinero, el cual habían retirado de una entidad financiera”, advirtió el mayor Pachón Rojas.

En efecto, en un video que fue grabado por vecinos del sector desde una casa se observa cómo ocurrió el atraco. Los delincuentes, que llevan puestos sus cascos de moto, amenazan al hombre mayor y empiezan a esculcarlo violentamente. Su pareja trata de ayudarlo, pero los sujetos lo tumban al suelo.

Luego, uno de los atracadores alza su arma de fuego y empieza a apuntarle a un testigo, quien al parecer estaba protestando por lo ocurrido. De fondo, se escucha cómo suenan las alarmas para alertar a las autoridades sobre lo ocurrido.

Entre tanto, el mayor Pachón señaló que pese a todo los delincuentes no hirieron a nadie mientras cometían el hurto y advirtió que en el momento se encuentran recopilando videos de cámaras de seguridad y material probatorio para dar con los criminales.