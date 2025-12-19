Cae alias ‘Coyote’ y 13 delincuentes más: eran el terror que desplazaba familias en Usme y San Cristóbal

La Policía de Bogotá y la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (SDSCJ) anunciaron la detención de 14 personas integrantes de dos grupos delincuenciales dedicados a la extorsión y al homicidio en el sur de la capital del país.

En un primer resultado y luego de siete meses de una investigación minuciosa, los agentes investigadores a través de denuncias, trabajos de campo y reconocimiento en álbumes fotográficos, pudieron evidenciar el actuar del Grupo Delincuencial Común Organizado ‘Los Coyotes’, dedicados a la extorsión en la localidad de Usme.

Estas personas, mediante intimidación y actos violentos realizaban cobros extorsivos a los ciudadanos de los sectores La Esmeralda y Divino Niño de esta localidad, donde eran amenazados de despojarlos de sus viviendas e impedirles el acceso a los servicios públicos. Dichas extorsiones oscilaban entre los $ 50.000 hasta los 5 millones de pesos.

Luego de tres diligencias de allanamiento y registro, en las localidades de Usme y Puente Aranda, se logró la detención, mediante orden judicial, de cinco personas y la imputación a dos más de este grupo delincuencial. Además, en estos operativos les fueron incautados cinco celulares y un arma de fuego tipo revólver.

“Entre los capturados se encuentra su principal cabecilla alias Coyote, un criminal que estuvo en la cárcel en 2016 por extorsión y que en 2020 fue liberado por vencimiento de términos, lo que le dio la libertad para ejercer el crimen y la violencia durante los últimos cinco años. Estos delincuentes nunca más deben quedar libres por vencimiento de términos, permitirlo es asegurarles una segunda temporada de violencia y actividades ilegales contra los ciudadanos”, aseguró el secretario de Seguridad, César Restrepo.

Por su parte, ‘Gioander’, segundo al mando de este grupo delincuencial, sería el encargado de ejecutar las órdenes del cabecilla y en caso de que las víctimas no cumplieran con los pagos de las extorsiones atentaba contra ellas. Asimismo, alias Mechas, ‘Tin’ y ‘Geraldo’, llegaron a las invasiones y mediante actos violentos presionaron a las personas para el pago de las extorsiones. Por último, alias Chinche, intimidaba a las víctimas ya sus mascotas con armas de fuego e incluso efectuaba disparos para generar temor y así acceder a estas pretensiones económicas.

Los detenidos fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, además, contaban con antecedentes judiciales por los delitos de porte ilegal de armas de fuego, homicidio y tráfico de estupefacientes y se les atribuyen seis víctimas.

‘Los Calibradores’

En un segundo resultado operativo se logró desarticular un grupo delincuencial denominado ‘Los Calibradores’, conformado por nueve actores criminales dedicados a la extorsión de conductores informales y comerciantes de las localidades de Antonio Nariño, San Cristóbal y Usme.

Estas personas abordaban a sus víctimas en diferentes paraderos y rutas de transporte informales en los barrios Libertadores, Juan Rey, Tiaguaque, 20 de Julio y Restrepo y establecimientos comerciales, entregándoles panfletos y realizándoles exigencias económicas entre los 300 y 900 mil pesos semanales a cambio de no tentar contra su vida.

Su cabecilla alias Andrés, desde la cárcel coordinaba las extorsiones, este hombre cumple una condena por el delito de homicidio. Por su parte, alias Alfredo, era el encargado de coordinar homicidios selectivos bajo la modalidad de sicariato. Se le atribuye el homicidio de un conductor en el puente Libertadores de la localidad de San Cristóbal el pasado 2 de octubre de 2025.

De igual manera, alias Cara Cortada, efectuaba la quema de establecimientos comerciales, por el no pago de las extorsiones y ‘Morocho’, llegaba hasta las rutas o paraderos para recolectar el dinero producto de las extorsiones. A este grupo delincuencial se le atribuyen al menos 15 víctimas con denuncia.

Se pudo establecer que estas personas presentan anotaciones en el Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA), por diferentes delitos, y les fueron imputados los delitos de extorsión, concierto para delinquir y tráfico, fabricación y puerta de estupefacientes.

Un juez de la República les dictó medida de aseguramiento en el centro carcelario.

“Una vez más hacemos un llamado desde la Alcaldía: si no se frena la llegada de marihuana desde los lugares de producción a Bogotá, estos criminales van a seguir fortalecidos. Estos asesinos, estos desplazadores, estos criminales, que se financiaron con la venta de marihuana en las calles, se aprovecharon y ejercían terror a la gente más vulnerable de la ciudad, extorsionaban y amenazaban con desplazar a familias que viven en zonas vulnerables”, subrayó el secretario Restrepo.

Con estos contundentes resultados operativos, la Policía Nacional afectó las finanzas de estas dos bandas criminales en más de 770 millones de pesos, debilitando significativamente su accionar delictivo y afectaciones a ciudadanos en la capital del país.

En lo corrido del año 2025, gracias a las diferentes acciones operativas de la Policía de Bogotá y la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (SDSCJ) se ha logrado una reducción del 22 % en el delito de extorsión con 553 casos menos en comparación al año 2024, asimismo, se han desarticulado 15 estructuras dedicadas a este flagelo y han sido capturadas más de 155 personas por este delito.