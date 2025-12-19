De película: ladrón asaltó un reconocido banco en el norte de Bogotá y huyó lanzándose a un caño

La tranquilidad de la temporada decembrina en el norte de Bogotá se vio interrumpida este jueves, 18 de diciembre, por un robo ocurrido en el centro comercial Santa Ana. Pasado el mediodía, un hombre armado ingresó a la sucursal del banco Davivienda, logrando llevarse una gran suma de dinero antes de protagonizar una persecución que terminó en el sistema de alcantarillado de la zona.

De acuerdo con los reportes de los testigos y la información preliminar recolectada por la Policía Metropolitana de Bogotá, el individuo entró al establecimiento portando un tapabocas para ocultar su identidad. Sin mediar palabra con los clientes, se dirigió directamente a uno de los módulos de atención. Allí, mediante el uso de un revólver, intimidó a la cajera de turno para que le entregara el efectivo disponible en ese momento.

Una huida por la cañeria

Tras obtener el cometido, el sospechoso abandonó las instalaciones del centro comercial a pie, con dirección hacia la carrera Séptima. Fue en ese instante cuando los empleados de la entidad bancaria activaron el botón de pánico, alertando a las patrullas del cuadrante y a la seguridad privada del sector.

Un vigilante motorizado que se encontraba en las inmediaciones inició el seguimiento del asaltante. Al verse acorralado cerca de la calle 108, el presunto ladrón apuntó su arma contra el guarda para evitar su captura. Acto seguido, el hombre saltó al vacío por el sistema de alcantarillado que conecta con el caño del sector, buscando desaparecer de la vista de sus perseguidores a través de la corriente de agua.

Operativo de búsqueda en curso

A pesar de la espectacularidad de los hechos y la tensión vivida por los usuarios que se encontraban dentro del centro comercial, el reporte preliminar de las autoridades confirma que no se presentaron personas heridas ni víctimas mortales durante el asalto o la posterior huida.

Hasta el momento, las directivas de Davivienda no han emitido un comunicado oficial detallando la cuantía exacta del robo, aunque fuentes cercanas a la investigación señalan que se trataría de una cifra menor bajo la modalidad de “taquillazo”.

Las cámaras de seguridad del centro comercial y del sistema de vigilancia de la ciudad están siendo analizadas para lograr la identificación del presunto responsable, quien continúa siendo rastreado por las autoridades en la zona norte de la capital.