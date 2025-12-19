Violento robo a adultos mayores después de un cambio de divisas en el norte de Bogotá: hay al menos seis involucrados

Al menos seis los delincuentes armados, desplazándose en motocicletas, interceptaron a una pareja de adultos mayores en Usaquén cuando se dirigían a cambiar un dinero de pesos colombianos a euros en un centro comercial. La pareja de la tercera edad vivió violentos momentos de angustia con el crimen que prosiguio al seguimiento de los atacantes hasta su hogar.

Se llevaron cerca de cuatro millones de pesos

Según las víctimas, ya habían llegado en el carro al parqueadero de su vivienda, cuando cuatro hombres se dirigieron a su vehículo y los intimidaron con armas de fuego y agresiones físicas. “Le apuntó a mi esposa, me apuntó a mí. Los dos tipos me alcanzaron a apuntar varias veces con la pistola porque me estaba solicitando que yo le diera el bolso donde tenía la plata”, relató el hombre ante el medio CityTv.

“En otro lado estaba mi esposa y llegó el otro tipo y le jaló el bolso. En el bolso llevaba el equivalente de 4 millones y medio de pesos en moneda ya cambiada y pues se le llevó el bolso”, continuó el hombre que, junto con su esposa, sufrieron golpes durante la escena.

En las grabaciones de las cámaras de seguridad se puede ver como llegan los atacantes y asaltan a los adultos mayores para después huir en tres motocicletas. El hurto venía gestándose desde el retiro del dinero del cajero que luego llevaron a cambiar.

Durante la noche, la policía rastreó a los presuntos responsables gracias a la ubicación de uno de los celulares de las víctimas, que indicaba que al menos alguno de los involucrados estaría en las localidades de Kennedy o Bosa.