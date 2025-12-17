Así eran las millonarias propiedades del Tren de Aragua en Bogotá a las que se le aplicó extinción de dominio

La Policía Nacional y la Fiscalía General llevaron a cabo la medida de extinción de dominio contra nueve propiedades del Tren de Aragua en Bogotá. Esta organización criminal trasnacional poseía varios bienes en la capital que eran usados para actividades delincuenciales como lavado de activos, explotación sexual, extorsión y venta de drogas.

Los establecimientos además de producirles ingresos, eran los escenarios desde los que ejercían control territorial y donde realizaban retenciones y torturas. En total, fueron seis bienes inmuebles, dos sociedades económicas y una matrícula mercantil los que cayeron ante las autoridades. Todas estas propiedades estaban avaluadas, en conjunto, en alrededor de 8.100 millones de pesos.

Lugares de crimen camuflados como ‘sindicatos’

Las investigaciones de las autoridades permitieron establecer que los locales, ubicados en Bosa y Kennedy, operaban bajo la fachada de sindicatos, lo que le permitía al Tren de Aragua ocultar las actividades ilícitas y entorpecer los controles. En estos establecimientos, además de los crímenes ya mencionados, se vendía licor adulterado, se almacenaban armas de fuego y se planeaban actos delincuenciales contra comerciantes y ciudadanos.

Además, se concluyó que estos bienes fueron adquiridos con dinero producto de extorsiones, tráfico de drogas y otras rentas y legales. Esto, con el objetivo de lavar activos y contribuir a la expansión de esta organización en Bogotá.

Uno de esos lugares es el Hotel Los Potrillos, que habría sido utilizado en 2023 para torturas a víctimas de extorsiones. La propiedad está vinculado a alias Mizon, señalado cabecilla del grupo delincuencial ‘Los Maracuchos’ y considerado un enlace directo con la estructura transnacional del ‘Tren’.

Un integrante capturado

En el operativo policial que materializó la medida de extinción de dominio, también fue capturado alias Luis Maracucho, identificado como cabecilla de zona en la localidad de Chapinero. Este hombre sería el responsable de coordinar la distribución y venta de marihuana, base de coca y tusi en sectores como el Parque de Los Hippies y alrededores.

Según la investigación, ‘Luis Maracucho’ utilizaba fachadas de domiciliarios en motocicleta para transportar y comercializar las sustancias alucinógenas. Además, lideraría de cobros extorsivos a establecimientos y es señalado de participar en el homicidio de dos personas, ocurridos los pasados febrero y agosto en los barrios Villa del Cerro y Pardo Rubio.