Rompió el silencio la mamá de Jaime Esteban Moreno, el estudiante de Los Andes asesinado en Halloween, “le acabaron el cráneo”

Mónica Jaramillo, la madre de Jaime Esteban Moreno, el estudiante de Los Andes que fue asesinado a golpes a la salida de una fiesta de Halloween en Bogotá, rompió el silencio y después de mes y medio decidió hablar en un medio de comunicación y relató con el profundo dolor que siente, cómo fue que encontró a su hijo tras recibir la golpiza.

La madre relató que desde hacía 15 años vivía sin el padre, luego del divorcio, por lo que era ella quien estaba día y noche con sus dos hijos, lo hizo con María Elvira Arango.

Orgullosa relató que su hijo estaba en séptimo semestre de Ingeniería de Sistemas en la Universidad de Los Andes, “era un apasionado por la programación, apasionado por la ciberseguridad. Feliz, realmente, nos quedan 20 años de infinita gratitud, porque fuimos muy felices. Vivimos, pues, los tres, porque somos separados hace 15 años, pero con un papá presente en sus vidas”.

También dijo que “los acontecimientos nos destruyeron el alma, nos destruyeron el corazón porque fue un crimen sin piedad, inaceptable. No podemos entender como se ensañan contra la vida de una persona y ciegan todos sus sueños, se pierde todo”.

Para la madre lo más duro de todo lo que sucedió es cómo sucedieron los hechos, sobre la forma tan “desmesurada, desproporcionada”.

“No entiende uno cómo pueden quitarle la vida a una persona de esa manera tan violenta, sin piedad, no necesitan un arma para quitarle la vida a una persona, a golpes lo hacen. Le acabaron su cráneo. Tuvo fracturas, todas las lesiones que uno se pueda imaginar a punta de golpes”, dijo visiblemente afectada.

Del día de los hechos dijo: “despedí a mi hijo para una fiesta con sus amigos y antes de 24 horas ya está muerto. Es supremamente difícil para nosotros y transitar esta situación”.

Aseguran que Jaime Esteban Moreno no podía entrar a la fiesta de Halloween

De acuerdo con El Tiempo, la administradora del Bar Before Club reveló un detalle que dejaría sobre la mesa que existía una orden que no le permitiría el ingreso a la fiesta a Jaime Esteban Moreno.

María Alejandra Palma, gerente del bar, le dijo a la Fiscalía que la fiesta que inició el 30 de octubre, fue organizada por el colectivo de eventos RLP y que ellos habían firmado el contrato par alquilar el espacio para el evento, que fue denominado “Relaja la Pelvi”.

“Como operadores logísticos del personal para el evento nos correspondía el Before Club, con excepción de la taquilla que era responsabilidad de All Tickets“, indicó la gerente.

Además, explicó que todas las boletas se vendieron durante la preventa, por lo que en la entrada no se conseguían y que al interior del sitio todo transcurrió con normalidad.