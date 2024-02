No para la angustia: familias recibieron cuerpos de soldados equivocados fallecidos en Ucrania

Soldados colombianos se fueron a Ucrania a sumar fuerzas al ejército de ese país para enfrentar la guerra contra Rusia y lo que regresó a Colombia fueron sus supuestos cuerpos a sus familias en Bogotá y Pasto.

Según el Ojo de la Noche, Diego Fernando era un joven de 23 años de edad, que se unió a las fuerzas del ejército ucraniano el pasado mes de octubre pero trágicamente perdió la vida en diciembre, durante uno de los enfrentamientos de la guerra.

La familia del joven esperaba el cuerpo para darle el último adiós este fin de semana del 3 de febrero, pero la tristeza y desesperación aumentaron cuando estaban en la ceremonia de velación y se dieron cuenta que el cuerpo que estaba en el ataúd no pertenecía al de su familiar.

“Nos dieron la fecha el 16 de diciembre. Sí, él... Definitivamente, hemos estado hablando con los compañeros y él murió peleando. No, nosotros los familiares no nos entregan el cuerpo. Ahí lo que hace la funeraria es recibirlo en el aeropuerto porque a nosotros no nos dan información. El que le da la información es el encargado de la funeraria. Para recogerlo, él es el encargado de todo” indicó a Blu Radio el hermano de Diego Fernando.

Horas después se reveló que el cuerpo del joven soldado había sido entregado por error a otra familia en Pasto, quienes sin saber le dieron sepultura al que pensaron que era su ser querido.

Los familiares de los jóvenes han acudido a las autoridades locales y a la Embajada de Ucrania en busca de respuestas, pero indican que no han recibido apoyo en la situación.

“Y ahí estamos, no sabemos qué hacer y pues ahí estamos y hoy volteamos todo el día con el otro hermano preguntando, yendo a la Fiscalía, nos mandaron para la Embajada de Ucrania, en varias partes estuvimos volteando y no pudimos hacer nada”, puntualizó el hermano de Diego Fernando.

Los familiares hacen un llamado a la Fiscalía General de la Nación para que les ayuden con los trámites y poder enterrar a su verdadero familiar.