Indignación por perrito pintado con las rayas de un tigre en alusión a campaña de Abelardo de la Espriella: denuncian maltrato animal

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Una ola de rechazo se desató en redes sociales luego de la difusión de un video en el que aparece un perrito sin hogar pintado con rayas similares a las de un tigre, en lo que varios usuarios interpretaron como una presunta alusión a la campaña presidencial de Abelardo de la Espriella. El hecho habría ocurrido en un puesto de votación de Barranquilla y provocó fuertes cuestionamientos por parte de organizaciones defensoras de los animales.

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Las imágenes, que comenzaron a circular masivamente durante la jornada electoral, muestran al canino caminando entre los asistentes mientras exhibe marcas de pintura sobre su cuerpo. Según las denuncias difundidas en redes, el animal además presentaba aparentes signos de desnutrición y falta de cuidado, lo que aumentó la preocupación de quienes observaron el video.

“No todo vale por unos votos”: denuncian presunta crueldad contra perrito usado en alusión a campaña política

La situación generó una rápida reacción de colectivos animalistas, que advirtieron sobre los riesgos que implica aplicar sustancias químicas o pinturas sobre la piel y el pelaje de los animales, especialmente cuando se trata de perros que permanecen en condición de calle y sin atención veterinaria.

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Una de las voces que se pronunció fue la organización Plataforma por los Animales ALTO, que a través de sus redes sociales rechazó lo ocurrido y solicitó la intervención de las autoridades.

“QUÉ HORROR. Pintaron a un perrito sin hogar para que pareciera un tigre. Usar pinturas tóxicas puede causarle quemaduras, intoxicación y enfermedades graves”, expresó la organización en un mensaje que rápidamente fue compartido por cientos de usuarios.

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El colectivo también alertó sobre los efectos que estos productos podrían generar en la salud del animal. “Ellos lamen su pelaje y pueden absorber químicos que dañan sus órganos. ¿Cómo pueden hacer algo así?”, cuestionó la organización.

La denuncia no se limitó al posible daño físico. Los defensores de animales también criticaron el presunto uso de un ser vivo como elemento simbólico dentro de una actividad relacionada con la política, señalando que ningún objetivo electoral justifica poner en riesgo el bienestar de un animal.

En el mismo pronunciamiento, la organización hizo un llamado urgente a las entidades competentes para verificar la situación del perro y determinar quiénes serían los responsables de haberlo pintado.

“Pedimos a las autoridades investiguen, rescaten al perrito y sancionen a los responsables”, manifestó la plataforma.

Asimismo, insistió en la necesidad de actuar con rapidez para evitar que el animal continúe expuesto a posibles afectaciones derivadas de la pintura aplicada sobre su cuerpo. “No más crueldad disfrazada de ‘broma’. ¡Ojalá rescaten rápido al perrito!”, agregó.

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La publicación concluyó con una reflexión sobre la importancia de proteger a los animales durante cualquier actividad pública o política. “No todo vale por unos votos. Votemos en paz y con respeto por todos los seres vivos”, señaló la organización.

Mientras el video continúa circulando en redes sociales y acumulando miles de reacciones, crecen las solicitudes para que las autoridades verifiquen el estado del animal y esclarezcan las circunstancias en las que ocurrió el hecho que hoy genera indignación entre defensores de los derechos de los animales y ciudadanos de distintas regiones del país.