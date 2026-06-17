Por equivocación lincharon a un policía retirado: lo subieron a una patrulla y terminó muerto

Foto Policía retirado fue linchado por error en Cartagena: lo subieron a una patrulla, pero una turba acabó con su vida.

La muerte de Norberto Pérez Salas, un policía retirado de la Policía Nacional, ha causado conmoción e indignación en Cartagena, luego de que fuera víctima de un brutal linchamiento en el sector Rafael Núñez, del barrio Olaya Herrera. Lo que inicialmente algunos habitantes creyeron que era la captura de un supuesto sicario terminó siendo una tragedia que hoy deja múltiples interrogantes sobre la actuación de las autoridades y la reacción de la comunidad.

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Pérez Salas, quien se desempeñó durante más de dos décadas en la institución y se encontraba pensionado desde 2016, murió tras ser atacado con piedras y otros objetos contundentes por una multitud enfurecida. El hecho quedó registrado en un video que circula ampliamente en redes sociales y que muestra al exuniformado tendido en el suelo, aparentemente esposado, mientras varias personas lo agreden. En las imágenes también se observa una motocicleta de la Policía Metropolitana de Cartagena cerca del lugar.

¿Qué pasó con Norberto Pérez Salas? El exsargento que murió linchado tras ser retenido por la Policía en Cartagena

La tragedia ocurrió la noche del martes frente a una vivienda donde familiares y amigos realizaban el velorio de José Carlos Rodríguez Segovia, un joven de 21 años asesinado por sicarios días antes en el sector 11 de Noviembre. El ambiente de tensión y dolor que se vivía en la zona habría contribuido a la reacción de los habitantes.

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En redes sociales, familiares, amigos y ciudadanos han expresado su rechazo por la forma en que ocurrió la muerte del exsargento. Uno de los mensajes más compartidos señala que Pérez Salas era “un policía de los buenos” y cuestiona por qué, si ya estaba bajo control de las autoridades, no se evitó que fuera atacado por la comunidad.

Las circunstancias exactas de lo ocurrido aún son materia de investigación. Sin embargo, un reporte preliminar de la Policía Metropolitana indicó que el hecho no estaría relacionado con un intento de sicariato. Según la institución, “el linchamiento no se da por un intento de sicariato, sino por una riña o altercado que se genera minutos antes al parecer por un intento de hurto del que fue víctima un allegado de la persona fallecida”.

De acuerdo con información conocida por medios locales, el exsargento habría llegado al sector Rafael Núñez buscando a dos hombres que presuntamente habían robado a una persona cercana. Al encontrarse con ellos cerca de la vía Perimetral se habría producido una confrontación en la que, según versiones preliminares, hubo golpes e incluso disparos.

Posteriormente, la comunidad alertó a la Policía y Pérez Salas habría sido subido a una patrulla motorizada. No obstante, versiones aún sin confirmar señalan que el exuniformado terminó en medio de la multitud, que comenzó a atacarlo violentamente hasta causarle la muerte.

Mientras avanzan las investigaciones, el caso ha generado un fuerte debate sobre los linchamientos en Cartagena, la responsabilidad de quienes participaron en la agresión y las circunstancias que permitieron que un hombre que había servido durante años a la fuerza pública terminara perdiendo la vida de manera tan violenta.

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En medio del dolor, un allegado escribió en redes sociales: “No tuve tiempo de despedirme mi viejo. Solo quedan recuerdos. No mereció morir de esa forma. Gran corazón que tenías, pero Dios tome el control de todo”. El mensaje refleja el sentimiento de una familia que hoy exige respuestas sobre una muerte que ha conmocionado a la ciudad.