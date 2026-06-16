Mujer le quitó la vida a su esposo en celebración del Día del Padre

Foto tragedia en Curumaní durante el Día del Padre: mujer habría matado a su esposo tras una discusión.

Lo que debía ser una jornada de alegría y unión familiar por la celebración del Día del Padre terminó convertido en una tragedia que hoy conmociona al municipio de Curumaní, en el departamento del Cesar. Un hombre identificado como Deivis Rodríguez Contreras, de 40 años, perdió la vida en medio de una violenta discusión con su compañera sentimental, quien posteriormente fue capturada por las autoridades.

Para leer:Combates entre Ejército y ACSN obligan al cierre de la Troncal del Caribe en la Sierra Nevada, indígenas kogui denuncian que están en medio del fuego

Los hechos ocurrieron el pasado domingo 14 de junio en el asentamiento El Bolsillo, donde la pareja compartía junto a vecinos y conocidos durante los festejos de la fecha especial. De acuerdo con la información conocida hasta el momento, la celebración transcurría con normalidad hasta que surgió una fuerte discusión entre Rodríguez Contreras y su esposa, Luz Fania Quintero Quintana, de 55 años.

Conmoción en Curumaní: celebración del Día del Padre terminó en homicidio y una mujer quedó detenida

Según las versiones preliminares, el enfrentamiento verbal se produjo en plena vía pública y fue presenciado por varias personas del sector. En medio de la riña, la mujer habría sacado un cuchillo y atacado en repetidas ocasiones a su pareja.

Las heridas recibidas en el tórax hicieron que el hombre cayera al suelo. Durante la caída, golpeó su cabeza contra un andén, situación que agravó aún más su estado. La víctima murió en el lugar de los hechos ante la mirada de vecinos que no podían creer lo ocurrido.

>>>Para leer<<<: La nueva estrategia de Abelardo De La Espriella para llevarse los votos del centro

Tras el ataque, unidades de la Policía y miembros de la comunidad reaccionaron rápidamente para evitar que la presunta agresora escapara.

“Gracias a la rápida reacción de uniformados y de la comunidad, la mujer fue capturada en flagrancia y puesta a disposición de la autoridad competente”, informó un medio de comunicación local al referirse al procedimiento realizado por las autoridades.

Luego de la inspección técnica al cadáver y de los actos urgentes adelantados por los investigadores, Luz Fania Quintero Quintana quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación, entidad que asumió el proceso judicial para determinar su responsabilidad en el caso.

De manera preliminar, se conoció que la pareja había estado compartiendo desde la noche anterior y consumiendo bebidas alcohólicas. Por esta razón, una de las hipótesis que analizan las autoridades es que la mujer se encontrara bajo los efectos del alcohol al momento de la agresión.

Sin embargo, las circunstancias exactas que desencadenaron la discusión y posteriormente el homicidio continúan siendo materia de investigación.

El caso ha generado consternación entre los habitantes de Curumaní, especialmente porque, según personas cercanas, la pareja era ampliamente conocida en la comunidad del barrio 20 de Julio, donde residían desde hacía varios años.

Vecinos señalaron que ambos eran considerados personas trabajadoras, amables y dispuestas a colaborar con quienes lo necesitaran. Además, trascendió que habrían conformado una familia durante muchos años y que tendrían dos hijos en común.

Le puede interesar:Video compromete a coordinador de campaña de Iván Cepeda: menciona entrega de dinero, transporte y alimentación para actividades electorales

Mientras avanzan las investigaciones, familiares, amigos y habitantes del municipio intentan asimilar una tragedia que convirtió una celebración familiar en un episodio marcado por la violencia y el dolor.