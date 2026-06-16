“Estamos retenidos”: el angustioso llamado de un turista atrapado en la Sierra Nevada por combates y bloqueos en la Troncal del Caribe

Foto “Estamos retenidos”: turista denuncia que quedó atrapado con su familia por combates en la Sierra Nevada.

La crisis de orden público que se vive en la Sierra Nevada de Santa Marta ya no solo golpea a las comunidades y al sector turístico, sino también a cientos de viajeros que permanecen atrapados en hoteles y hostales debido a los enfrentamientos entre el Ejército Nacional y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), conocidas como ‘Pachencas’.

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Uno de ellos es Jeferson Zapata, un turista procedente de Medellín que denunció la difícil situación que enfrenta junto a su familia en el sector de Mendihuaca, donde permanece sin poder movilizarse por el cierre de la Troncal del Caribe, vía que conecta a Santa Marta con La Guajira.

Desesperación en Mendihuaca: viajero de Medellín quedó atrapado con una adulta mayor de 90 años en medio de bloqueos

“Estamos retenidos porque no podemos salir hacia Santa Marta”, expresó el viajero, quien se encuentra acompañado por menores de edad y su madre, una adulta mayor de 90 años.

Según relató, su familia intentó abandonar el complejo hotelero donde se hospedó durante el fin de semana, pero los bloqueos y las condiciones de seguridad les impidieron continuar su viaje. Además, aseguró que ya tenía reservada y pagada una noche de alojamiento en Taganga, la cual perderá debido a la imposibilidad de desplazarse.

La preocupación aumenta porque, según indicó, el hotel donde permanece no les ha ofrecido alternativas especiales frente a la emergencia. Entretanto, decenas de turistas viven situaciones similares sin saber cuándo podrán regresar a sus destinos.

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La emergencia ocurre en medio de los combates registrados en el sector de Quebrada del Sol, donde tropas del Ejército adelantan operaciones contra las ACSN. Los enfrentamientos han provocado bloqueos, quema de vehículos, caída de árboles sobre la vía y restricciones de movilidad.

Ante este panorama, empresarios del corredor turístico Tayrona-Palomino se declararon en “estado de emergencia y quiebra inminente” y solicitaron la apertura urgente de un corredor humanitario para evacuar a turistas y permitir el ingreso de suministros.

“El cierre de la Troncal del Caribe mantiene a cientos de turistas nacionales y extranjeros atrapados e incomunicados en nuestros establecimientos”, denunciaron los hoteleros.

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Mientras las autoridades intentan restablecer la movilidad, la incertidumbre crece entre viajeros, residentes y empresarios que esperan una pronta solución a una crisis que amenaza con profundizar el impacto económico y humanitario en una de las zonas turísticas más importantes del Caribe colombiano.