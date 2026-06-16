Condenaron a madre que le quitó la vida a su hijo, un bebé un año y dos meses

Foto condenan a 37 años de prisión a madre que asesinó a su bebé de 14 meses en Cartagena.

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Casi dos años después de uno de los casos que más conmocionó a Cartagena, la justicia emitió un fallo contra la mujer señalada de acabar con la vida de su propio hijo, un bebé de apenas 14 meses de edad.

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Los elementos probatorios presentados por la Fiscalía General de la Nación permitieron que un juez de conocimiento condenara a 37 años y 5 meses de prisión a la mujer, hoy de 21 años, por el delito de homicidio agravado. La decisión está relacionada con los hechos ocurridos en agosto de 2024 en el barrio Membrillal, en la zona suroccidental de Cartagena.

De acuerdo con la investigación judicial, la tragedia ocurrió el 13 de agosto de 2024 luego de que la mujer sostuviera una discusión telefónica con su expareja sentimental. Según determinó la Fiscalía, tras ese episodio la procesada asfixió al menor utilizando una almohada.

Caso Membrillal: condenan a mujer por la muerte de su hijo de 14 meses y revelan la pena impuesta

Posteriormente, intentó quitarse la vida causándose heridas con un objeto cortopunzante en las muñecas y el cuello.

La escena fue descubierta al día siguiente cuando el padre del niño llegó hasta la vivienda para entregar dinero destinado a la manutención de su hijo.

La Fiscalía explicó que el hombre encontró al menor sin signos vitales y alertó de inmediato a las autoridades. Mientras tanto, la mujer fue trasladada a un centro asistencial, donde recibió atención médica y logró recuperarse de las lesiones que ella misma se había ocasionado.

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El caso generó una profunda conmoción entre los habitantes de Membrillal, quienes aseguraban conocer a la joven como una persona tranquila y dedicada al cuidado de su hijo.

Una vecina del sector relató en aquel momento a EL UNIVERSAL que la noticia resultó difícil de creer para quienes convivían cerca de la familia.

“Ella es una muchachita bien, muy tranquila, pasiva, amable y dulce. Todos los días cuando bajaba de su apartamento me decía ‘buenos días vecina’. Con todos los vecinos ella era bien. Es una muchacha callada, pero saludaba a todos y nunca le vi cosas de agresividad. Nada de eso”, manifestó la residente.

La misma testigo recordó cómo fueron los momentos posteriores al hallazgo del pequeño.

Según su relato, el padre del menor visitaba frecuentemente a su hijo y colaboraba con su sostenimiento económico. La mañana en que ocurrió la tragedia llegó como de costumbre al inmueble y, pocos minutos después, pidió ayuda desesperadamente a los vecinos.

“Cuando subo con él, llego al cuarto y veo al niño tendido en la cama, bastante teso y acostado bocarriba. Yo salí a buscar entonces a la mamá de ella que vive acá mismo en Membrillal y que trabaja en un restaurante, mientras el papá se quedó con el niño abrazado. Ella estaba en el baño”, contó la mujer al diario El Universal de Cartagena.

Una semana después de los hechos, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario contra la procesada mientras avanzaba la investigación.

Pese a la gravedad de las acusaciones, algunos vecinos seguían sin comprender lo ocurrido.

“Realmente ella es una muchacha bien. No sabemos qué pasó ahí. Ella andaba con su ‘pelaito’ para todos lados. Si iba a la tienda, allá se lo llevaba. Ella no le dejaba su hijo a nadie y estaba pendiente siempre de él, por eso se nos hace extraño lo que pasó, porque ella amaba a su hijo”, expresó otra residente del sector al diario El Universal.

Sin embargo, durante el proceso judicial, la Fiscalía presentó pruebas que llevaron a establecer la responsabilidad penal de la mujer en la muerte del menor.

El ente acusador indicó que la condenada fue hallada responsable de homicidio agravado, teniendo en cuenta que la víctima era un niño de apenas 14 meses y se encontraba en una condición absoluta de indefensión frente a su agresora.

“En ese sentido, fue declarada responsable del delito de homicidio agravado, por aprovecharse de la situación de inferioridad de la víctima”, señaló la Fiscalía al referirse a la decisión adoptada por el juez.

La entidad también precisó que la sentencia corresponde a una decisión de primera instancia y que contra ella proceden los recursos establecidos por la ley.

Con esta condena de 37 años y 5 meses de prisión, concluye una de las investigaciones criminales que más impacto generó en Cartagena, un caso que despertó consternación entre vecinos, familiares y ciudadanos debido a la corta edad de la víctima y a las circunstancias en las que ocurrió el crimen.

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La decisión judicial representa un nuevo capítulo en un proceso que desde agosto de 2024 mantuvo la atención de la opinión pública y que hoy deja una sentencia ejemplar por la muerte violenta de un menor de edad en la capital de Bolívar.