Famoso exfubolista de la Selección Colombia reveló diagnostico en su salud que lo alejará de la vida pública

El partido de semifinal entre Colombia y Uruguay se jugó con estadio lleno en Charlotte. La imagen podría volver a repetirse en cuatro años más.

Una inesperada confesión realizada por el exfutbolista colombiano Iván René Valenciano generó preocupación entre sus seguidores y el mundo del deporte. El histórico goleador, recordado como uno de los máximos referentes del fútbol colombiano, reveló que enfrenta una dura batalla contra un cáncer de sangre, enfermedad por la que deberá someterse a un tratamiento especializado en los Estados Unidos.

Le puede interesar:Atlético Nacional devolverá la plata de la boleta a hinchas que no crean en la remontada ante Junior: “Porque la confianza no tiene precio”

La revelación se produjo durante una entrevista en el podcast El mundo de Aco, donde el exdelantero habló sobre distintos aspectos de su vida personal y profesional. Sin embargo, fue una pregunta realizada al final de la conversación la que llevó a Valenciano a compartir una situación que hasta ahora había mantenido en reserva.

Preocupación por Iván René Valenciano: confirmó que lucha contra un cáncer y comenzará tratamiento especializado

Al ser consultado sobre cuál era la batalla que enfrentaba en silencio y que pocas personas conocían, el exjugador respondió que estaba “luchando contra un cáncer”, una afirmación que sorprendió tanto al entrevistador como a quienes seguían la conversación.

Lejos de mostrarse derrotado por el diagnóstico, Iván René Valenciano aseguró que asume esta nueva etapa como un desafío personal. Durante la entrevista explicó que considera la enfermedad como una oportunidad para seguir luchando por su vida y no para rendirse ante las dificultades.

Lea también:¿Le hizo el feo?: En redes reaccionan al momento incómodo que vivió Antonella Petro con James Rodríguez

Según contó, en los próximos días deberá alejarse temporalmente de la vida pública para concentrarse en el tratamiento médico. El exfutbolista manifestó que “en los próximos días voy a desaparecer de la parte pública porque voy a entrar en tratamiento severo”, al referirse al proceso que comenzará bajo supervisión médica en territorio estadounidense.

El exgoleador, conocido popularmente como “El Bombardero”, precisó que se trata de un cáncer de sangre, aunque no entregó mayores detalles sobre el tipo específico de la enfermedad. No obstante, dejó claro que está preparado para afrontar el proceso con determinación y esperanza.

Valenciano expresó que esta nueva prueba forma parte de los retos que la vida le ha puesto en el camino. En ese sentido, afirmó que debe enfrentarla porque considera que es una situación que debe asumir con fortaleza y fe.

Actualmente, el exjugador reside en Miami, donde trabaja vinculado a un equipo de fútbol. Durante la conversación también habló sobre aspectos más personales de su vida, incluyendo la soledad que ha experimentado en los últimos años lejos de Colombia.

El exfutbolista comentó que vive separado de su tercera esposa y reconoció que una de las cosas que más extraña es la cercanía con sus hijos y sus nietos. A pesar de las dificultades, aseguró que mantiene intacto uno de sus grandes sueños: regresar a Colombia y convertirse en entrenador profesional.

Además de referirse a su estado de salud, Valenciano aprovechó la entrevista para compartir su opinión sobre la actualidad de la Selección Colombia. Entre sus comentarios más llamativos señaló que, a su juicio, James Rodríguez no debería hacer parte del grupo de 26 jugadores dirigidos por Néstor Lorenzo.

Que no se lo cuenten en la calle 🟢 📲 >>>Radical decisión: le prohíben a Abelardo De La Espriella y a su campaña usar camiseta de la Selección Colombia

Mientras inicia su tratamiento contra el cáncer, miles de aficionados han comenzado a enviar mensajes de apoyo a uno de los delanteros más recordados del fútbol colombiano, quien ahora enfrenta uno de los partidos más difíciles de su vida.