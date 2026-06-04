Atlético Nacional devolverá la plata de la boleta a hinchas que no crean en la remontada ante Junior: “Porque la confianza no tiene precio”

Atlético Nacional movió las fibras de su hinchada antes de la final de vuelta contra Junior. Luego de un partido que dejó desilusión entre varios aficionados, el club publicó un mensaje oficial en el que reconoció que no estuvo a la altura de su historia, pero también dejó clara su confianza en que puede remontar la serie en casa.

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Eso sí, el mensaje no pasó desapercibido por una decisión que mezcla servicio, orgullo y algo de polémica: Nacional anunció que devolverá el dinero de la boleta a los hinchas que no crean en la remontada.

“A los que se desilusionaron y hoy les cuesta creer en la remontada, le devolveremos el dinero de su boleta. Ese lugar en la tribuna lo ocupará quien llegue con toda la respuesta en esta camiseta, porque la confianza de nuestra hinchada no tiene precio”, señaló el club en la publicación oficial conocida por Publimetro Colombia.

Nacional reconoció el golpe, pero pidió creer en la remontada

En su mensaje, Atlético Nacional empezó aceptando que el equipo no respondió como esperaban sus hinchas. “Hay que decirlo con claridad y con la frente en alto. No jugamos a la altura de nuestra historia. Reconocerlo también hace parte de ser grandes”, indicó el club.

Sin embargo, la institución también sostuvo que no sacará excusas y que buscará levantarse en la final de vuelta. “Tropezamos, sufrimos injusticias. Aquí no sacamos disculpas, aquí caemos solo para levantarnos. Somos Atlético Nacional, el equipo más grande de este país”, agregó.

La publicación llega en un momento sensible para la hinchada verdolaga, que espera una reacción fuerte del equipo ante Junior. En ese contexto, la devolución de boletas funciona como una especie de filtro emocional: quien no crea en la remontada podrá pedir su dinero, y ese cupo quedará disponible para otro aficionado.

¿Cómo pedir la devolución de la boleta?

De acuerdo con las piezas publicadas por Atlético Nacional, los hinchas interesados en solicitar la devolución deben escribir a la línea de WhatsApp de servicio al cliente de Tribuna Verde, al número 3136220438, indicando que quieren iniciar el proceso.

Para tramitar la solicitud, el club informó que se necesitará la siguiente documentación e información:

Fotocopia de la cédula del titular.

Número de compra.

Correo electrónico asociado a la compra.

Además, las boletas deben encontrarse en la cuenta de Quentro a la que se asoció la compra. Este punto es clave, porque la devolución no aplicaría si la entrada no está vinculada correctamente a la cuenta correspondiente.

¿Qué pasará con las boletas devueltas?

Atlético Nacional también explicó que la boletería recibida por devoluciones será habilitada nuevamente para la venta. Según la información oficial, esas entradas estarán disponibles el sábado 6 de junio, desde las 9:00 a. m., en Tribuna Verde, hasta agotar existencias.

Esto quiere decir que los hinchas que todavía quieran asistir al partido y no hayan conseguido entrada podrían tener una nueva oportunidad de comprar boleta, dependiendo de la cantidad de devoluciones que reciba el club.

La medida, por supuesto, puede generar opiniones divididas. Para algunos, se trata de un mensaje fuerte de pertenencia y confianza antes de una final. Para otros, puede sonar como una presión directa a los hinchas que quedaron golpeados después del primer partido. Lo cierto es que Nacional convirtió la previa de la final en otro tema de conversación, porque no solo puso sobre la mesa la devolución del dinero, sino también una pregunta incómoda para su propia hinchada: ¿quién cree realmente en la remontada?

Por ahora, el club insiste en que dejará “el alma en la cancha” y que volverá a intentarlo en casa. La tribuna, como suele pasar en este tipo de partidos, también jugará su propio encuentro.