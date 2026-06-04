Carlos Antonio Vélez se fue contra quienes politizaron el video de James y lo defendió: “No nos metan en el estiércol en el que viven”

La polémica alrededor de un video en el que aparece James Rodríguez saludando a Antonella Petro, hija del presidente Gustavo Petro, terminó metiendo al futbolista en una nueva conversación política en redes sociales. Varios usuarios interpretaron el momento como un supuesto desplante del jugador colombiano, aunque en las imágenes, según la lectura de Carlos Antonio Vélez, sí habría existido un saludo protocolario.

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Lo particular del caso es que Vélez, uno de los periodistas deportivos que más críticas le ha hecho a James Rodríguez durante los últimos años, esta vez salió en defensa del capitán de la Selección Colombia. El comentarista cuestionó que se estuviera usando el video para alimentar una discusión política y aseguró que, a su juicio, el episodio no ameritaba semejante controversia.

“Qué pena intervenir pero… tampoco”, empezó diciendo Vélez en su pronunciamiento sobre el video que circula en redes sociales. Luego agregó que se está compartiendo una grabación en la que supuestamente James “le hace un desplante” a la hija de Petro, pero él considera que la interpretación no corresponde del todo con lo que se ve.

Carlos Antonio Vélez defendió a James Rodríguez

En su mensaje, el periodista deportivo sostuvo que James sí cumplió con el saludo, aunque no se detuvo durante el momento. Para Vélez, la situación pudo haber sido mucho más simple de lo que se ha dicho en redes.

“Se ve que sí le da la mano… no se detiene, quizá porque no la escucha, pero cumple con el protocolo”, afirmó el comentarista.

La frase llamó la atención porque Vélez no suele ser precisamente el defensor más frecuente de James Rodríguez. De hecho, en diferentes momentos de la carrera del futbolista, el periodista ha sido crítico con su rendimiento, su continuidad deportiva y sus decisiones profesionales. Sin embargo, en esta ocasión consideró que la polémica estaba siendo llevada más allá de lo que mostraba el video.

Vélez cuestionó que metieran política en la polémica

El comentario de Carlos Antonio Vélez no se quedó únicamente en la defensa del futbolista. El periodista también lanzó una crítica directa contra quienes, según él, están intentando darle una lectura política a un hecho que no lo merece.

“Me parece que se está hilando muy delgado y le están metiendo política a algo que no lo merece”, señaló.

Después de esto, Vélez elevó el tono de su mensaje y habló de posibles distracciones frente a la situación del país. “¿Será que están buscando cortinas de humo y distracciones a una realidad y es que el país, en proceso de destrucción, quiere salir del hueco?”, escribió.

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Finalmente, cerró con una de las frases más fuertes de su pronunciamiento: “No nos metan en el estiércol en el que viven”.

Por ahora, no hay un pronunciamiento público conocido de James Rodríguez ni de Antonella Petro sobre esta polémica. Lo cierto es que el video terminó abriendo una nueva discusión entre deporte, política y redes sociales, un terreno en el que cualquier gesto, saludo o movimiento puede terminar convertido en debate nacional.

En este caso, contra todo pronóstico, Carlos Antonio Vélez terminó defendiendo a James Rodríguez y pidió no convertir un breve saludo en otro capítulo de la polarización política del país.