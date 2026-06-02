Juez ordena investigar al abogado de Nicolás Petro por presunto acceso irregular a videos reservados del caso

Foto de Nicolás Petro en una audiencia de la Fiscalía por su caso de lavado de activos.

Un nuevo capítulo se abrió en el proceso judicial que involucra a Nicolás Petro Burgos, luego de que el juez Hugo Carbonó ordenara compulsar copias para que se investigue disciplinariamente al abogado Alejandro Carranza, integrante de la defensa del hijo del presidente Gustavo Petro, por la presunta obtención o utilización irregular de material reservado relacionado con el expediente.

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La decisión fue conocida durante una audiencia judicial y fue revelada por Blu Radio, medio que informó sobre las determinaciones adoptadas por el despacho frente a varias controversias probatorias dentro del proceso.

Alejandro Carranza, defensa de Nicolás Petro, será investigado por presunta obtención irregular de pruebas reservadas

Según lo expuesto en la diligencia, la medida surge tras una denuncia presentada por la fiscal Lucy Laborde, quien señaló que Carranza habría tenido acceso a videos correspondientes a una audiencia reservada en la que se solicitó la orden de captura contra Nicolás Petro y Daysuris Vásquez en 2023.

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De acuerdo con la Fiscalía, ese material habría sido utilizado posteriormente por la defensa para sustentar supuestas irregularidades cometidas durante el procedimiento de captura adelantado por el ente acusador. Por esa razón, el juez consideró necesario que las autoridades competentes establezcan si existió o no acceso a información protegida sin la autorización judicial correspondiente.

Durante la audiencia, el juez Carbonó explicó que la decisión busca garantizar el equilibrio procesal entre las partes. En ese sentido, manifestó que “en aras del principio de igualdad” el despacho dispuso compulsar copias disciplinarias contra Alejandro Carranza para que se investigue una eventual obtención o uso irregular de material reservado.

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El funcionario judicial precisó además que las copias serán enviadas ante la autoridad disciplinaria competente para determinar si existió alguna conducta que amerite sanción.

La decisión se suma a otras actuaciones que permanecen vigentes dentro del expediente. Entre ellas figura la compulsa de copias contra el fiscal Mario Burgos, quien desde noviembre del año pasado enfrenta una investigación por presuntas irregularidades relacionadas con la captura de Nicolás Petro.

En la misma audiencia, el juez resolvió varios asuntos probatorios de cara a la etapa de juicio. Entre ellos, mantuvo como elementos válidos los testimonios de Laura Ojeda y de integrantes del núcleo familiar de Daysuris Vásquez, quienes podrán ser escuchados cuando avance el proceso judicial.

Asimismo, el despacho avaló la inclusión de unos chats atribuidos a Blanca Gutiérrez Zuleta, relacionados con el origen y uso de un vehículo Mercedes Benz que permaneció durante más de un año en poder de Daysuris Vásquez. Esta evidencia digital había sido cuestionada por la Fiscalía, pero la defensa insistió en que era fundamental para ejercer plenamente su derecho de contradicción.

Sobre este punto, el juez consideró que excluir ese material afectaría de manera significativa las garantías de la defensa. Según explicó, eliminar esa prueba sería “prácticamente mutilarle ese derecho” de contradicción a los abogados de Nicolás Petro.

Por otra parte, la Fiscalía General de la Nación solicitó limitar algunos testimonios que serán presentados durante el juicio, entre ellos los de Cristian Daes, Samuel Santander Lopesierra, Máximo Noriega, Gabriel Hilsaca, Germán Burgos y Raimundo Angulo, argumentando que podrían desviar el debate hacia escenarios políticos.

Sin embargo, el juez rechazó imponer nuevas restricciones y recordó que desde el inicio del proceso ya se definió el alcance de esas declaraciones. Según indicó, dichos testimonios serán utilizados únicamente para refrescar memoria o impugnar credibilidad, por lo que no consideró necesario modificar las reglas previamente establecidas.

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Con esta nueva decisión judicial, el proceso contra Nicolás Petro continúa avanzando mientras se desarrollan investigaciones paralelas sobre las actuaciones de algunos de los protagonistas del caso, uno de los expedientes más mediáticos y seguidos del país en los últimos años.