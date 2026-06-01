Un chigüiro fue elegido nuevo presidente del Zoológico de Barranquilla

La democracia volvió a tomarse los espacios del Zoológico de Barranquilla con una nueva edición de las tradicionales Zooelecciones 2026, una iniciativa pedagógica que busca acercar a los niños a conceptos como la participación ciudadana, la conservación de la biodiversidad y la toma responsable de decisiones. En esta oportunidad, el gran ganador de la jornada fue el chigüiro, que resultó elegido como nuevo presidente simbólico del zoológico tras obtener la mayoría de los votos emitidos por los participantes.

Para leer:“Costeño no votó por costeño”: Cepeda ganó en todos los departamentos del Caribe, pese a que De La Espriella es de la costa

La actividad reunió a cientos de niños y niñas que acudieron a las urnas para respaldar a su especie favorita entre cuatro candidatos que representaban diferentes desafíos de conservación. Además del chigüiro, participaron en la contienda el paujil de pico azul, el elefante africano y la nutria de río, especies que durante la campaña sirvieron para sensibilizar a los asistentes sobre la importancia de proteger la fauna y los ecosistemas.

Niños eligieron a un chigüiro como presidente del Zoológico de Barranquilla en las Zooelecciones 2026

Al cierre de la jornada electoral se registraron 331 votos válidos. El chigüiro logró conquistar el respaldo de 168 votantes, equivalentes al 51 % del total, consolidándose como el nuevo mandatario simbólico del zoológico para el periodo 2026.

Más allá del resultado, la iniciativa tuvo como propósito promover valores ciudadanos y ambientales entre los más jóvenes. Durante la actividad, los participantes conocieron las amenazas que enfrentan diferentes especies animales y reflexionaron sobre el papel que pueden desempeñar las nuevas generaciones en la protección de la naturaleza.

Le puede interesar:En video: así celebró Abelardo De La Espriella su triunfo en casa en Barranquilla

La experiencia fue destacada por docentes que acompañaron el proceso. Vanessa Barrios, profesora del New Academy School, resaltó el impacto educativo de la actividad y explicó que este tipo de ejercicios permiten fortalecer habilidades fundamentales desde la infancia.

“Es una experiencia maravillosa para nuestros estudiantes ya que promueve en ellos la empatía, la responsabilidad, el pensamiento crítico, sobre todo la toma de decisiones responsables desde edad temprana”, afirmó la docente.

Una de las principales novedades de las Zooelecciones 2026 fue la incorporación de la figura de los veedores electorales. Esta responsabilidad estuvo a cargo de estudiantes del Hartford International School, institución que mantiene un programa de adopción simbólica de los leones del Zoológico de Barranquilla.

Los alumnos participaron activamente en el seguimiento de la jornada para verificar el cumplimiento de las reglas y garantizar la transparencia del proceso electoral. Su labor permitió que la actividad recreara algunos de los mecanismos que forman parte de una elección real, fortaleciendo así el componente pedagógico de la iniciativa.

El ejercicio democrático también incluyó una ampliación de los roles asignados a los candidatos. En esta edición, no solo se eligió al presidente del zoológico, sino que cada una de las especies participantes recibió una responsabilidad simbólica dentro de la estructura institucional creada para la actividad.

La nutria de río obtuvo el segundo lugar con 83 votos y fue designada como vicepresidenta. Por su parte, el elefante africano alcanzó 50 votos, resultado que le permitió asumir el cargo simbólico de ministro de Medio Ambiente. Entre tanto, el paujil de pico azul, una especie emblemática de la biodiversidad colombiana, recibió 29 votos y fue nombrado embajador de la naturaleza.

Para leer:Desde un planchón en el río Magdalena, Abelardo De La Espriella dijo: “siempre han vivido de la teta del Estado”

Con iniciativas como las Zooelecciones, el Zoológico de Barranquilla busca combinar educación, entretenimiento y conservación, acercando a los niños a las problemáticas ambientales de una manera dinámica y participativa. El triunfo del chigüiro no solo marcó el final de una campaña simbólica, sino que también dejó una importante lección sobre la participación ciudadana, el respeto por la biodiversidad y la necesidad de proteger las especies que habitan el planeta.