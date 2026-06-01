“Basta al socialismo”: el mensaje de Javier Milei tras el resultado electoral de Abelardo De La Espriella

El resultado de la primera vuelta presidencial en Colombia no solo sacudió el panorama político nacional, sino que también provocó reacciones inmediatas de varios líderes de América Latina y Europa. Tras convertirse en el candidato más votado de la jornada electoral del domingo, Abelardo de la Espriella recibió mensajes de respaldo de figuras políticas identificadas con sectores conservadores y de derecha, entre ellos el presidente de Argentina, Javier Milei, quien aseguró que el resultado refleja el rechazo de los colombianos al socialismo.

De la Espriella, candidato del movimiento Defensores de la Patria, sorprendió al encabezar la votación en unos comicios que registraron una participación del 57,88 %, la más alta para una primera vuelta presidencial desde la entrada en vigencia de la Constitución de 1991. Ahora deberá enfrentarse el próximo 21 de junio al candidato de izquierda Iván Cepeda, en una segunda vuelta que ya comienza a captar la atención internacional.

Abelardo de la Espriella suma respaldo de líderes de derecha de América Latina y Europa rumbo a la segunda vuelta

Uno de los mensajes que más repercusión generó fue el del mandatario argentino. A través de la red social X, Milei celebró el resultado electoral del abogado barranquillero y afirmó que “este resultado refleja el anhelo de libertad y progreso del pueblo colombiano y una voluntad expresa de decirle basta al fracasado modelo socialista que tanto daño le ha hecho a nuestra región”.

Las declaraciones del presidente argentino se sumaron a una serie de pronunciamientos provenientes de líderes políticos que ven en la candidatura de De la Espriella una oportunidad para fortalecer una agenda política de derecha en América Latina.

Desde España, el líder del partido Vox, Santiago Abascal, felicitó al candidato colombiano por su desempeño en las urnas y destacó lo que considera una oportunidad histórica para el país. En su mensaje, publicado también en X, expresó que “los colombianos tienen en la firmeza y valentía del tigre una oportunidad histórica para que su nación recupere la libertad, la prosperidad y la soberanía que les han arrebatado”.

El respaldo internacional también llegó desde Bolivia. El expresidente Jorge Tuto Quiroga, quien gobernó ese país entre 2001 y 2002 y actualmente lidera la alianza opositora Libre, calificó la jornada electoral colombiana como ejemplar y destacó la rapidez y confiabilidad con las que fueron divulgados los resultados.

“Felicidades Colombia por una jornada electoral ejemplar con resultados rápidos y confiables”, escribió Quiroga, quien además manifestó que considera a Abelardo de la Espriella como el líder que necesita Colombia en la actual coyuntura política.

Por su parte, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, también envió un mensaje de felicitación al candidato colombiano. El mandatario ecuatoriano celebró lo que calificó como una gran victoria y aprovechó para cuestionar a sectores políticos que han puesto en duda los resultados electorales.

“Felicidades, Abelardo de la Espriella, por una gran victoria”, escribió Noboa, quien además hizo referencia al expresidente ecuatoriano Rafael Correa, aliado político del presidente colombiano Gustavo Petro. Según el mandatario ecuatoriano, algunas figuras de la región han promovido actitudes de desconocimiento frente a los resultados electorales cuando estos no les favorecen.

Las reacciones internacionales se producen en medio de un ambiente político cada vez más polarizado en Colombia. Mientras De la Espriella celebra el respaldo obtenido en las urnas y suma apoyos desde distintos países, Iván Cepeda ha manifestado reparos frente a los resultados preliminares y ha señalado que esperará las conclusiones definitivas de las autoridades electorales.

Con menos de tres semanas por delante antes de la segunda vuelta presidencial, la disputa entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda ya trasciende las fronteras colombianas y comienza a convertirse en un nuevo escenario de confrontación ideológica en América Latina, donde líderes de diferentes corrientes políticas observan con atención el desenlace de una elección que definirá el rumbo del país durante los próximos años.