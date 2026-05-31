Alcalde Alejandro Char mostró su voto por Abelardo de la Espriella en medio de la polémica por funcionarios públicos

En medio de la jornada de elecciones presidenciales y de la controversia nacional generada por la exhibición pública del voto por parte de algunos funcionarios, el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, hizo visible su respaldo al candidato Abelardo de la Espriella, aspirante que cuenta con el apoyo del grupo político de su familia.

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La situación se produjo durante el ejercicio de votación del mandatario distrital, quien acudió a las urnas y posteriormente entregó declaraciones sobre el desarrollo de la jornada democrática. Aunque el proceso electoral avanzaba con normalidad en la capital del Atlántico, la imagen de Char mostrando su elección llamó la atención en medio del debate sobre la conveniencia de que servidores públicos hagan pública su decisión electoral.

Alejandro Char exhibió su voto por Abelardo de la Espriella y lanzó críticas al Gobierno Nacional

Más allá de la controversia, el alcalde aprovechó la ocasión para enviar un mensaje a los ciudadanos e invitarlos a participar activamente en los comicios. Según expresó, la elección presidencial representa una oportunidad determinante para el futuro del país y de las regiones.

“Son cuatro años más de gobierno, queremos que mejore el país, queremos un gobierno nacional que voltee a mirar las regiones, que hable, que haga equipo con las alcaldías, con las gobernaciones y que reconozca las necesidades de las regiones”, manifestó el mandatario al referirse a los retos que enfrenta Colombia.

Durante sus declaraciones, Alejandro Char insistió en que los problemas más urgentes del país requieren una mirada más cercana a los territorios y una mayor articulación entre el Gobierno Nacional y las administraciones locales. En ese sentido, señaló que muchas de las dificultades sociales y económicas se concentran fuera de la capital del país.

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El alcalde sostuvo que desde Bogotá no se puede administrar la totalidad de las necesidades nacionales sin tener en cuenta las realidades de las distintas regiones. Asimismo, advirtió sobre el impacto que tienen fenómenos como la pobreza y la inseguridad en amplios sectores del Caribe y del Pacífico colombiano.

Uno de los temas que más enfatizó fue el relacionado con el crecimiento de las estructuras criminales en los barrios populares. Según afirmó, las organizaciones delincuenciales continúan ganando espacios y afectando a la juventud.

“Las bandas criminales se están tomando las esquinas, cooptando a nuestra juventud”, expresó el mandatario, quien además describió un panorama preocupante en materia de seguridad ciudadana.

En la misma línea, reiteró que muchos ciudadanos sienten temor ante la expansión de la delincuencia. “La gente buena encarcelada en su casa y los bandidos haciendo fiesta en la calle”, afirmó al referirse a las situaciones que, según indicó, se viven en distintos sectores urbanos.

El alcalde también insistió en la necesidad de elegir un gobierno que mantenga una relación más estrecha con los territorios. “Busquemos a alguien que voltee a mirar estos problemas, que haga equipo con las regiones, con los alcaldes”, señaló durante su intervención.

Char aprovechó además para expresar su inconformidad con la relación que, según él, ha existido entre el Gobierno Nacional y las administraciones del Caribe colombiano. El mandatario aseguró que las regiones han enfrentado dificultades para obtener acompañamiento institucional en temas prioritarios.

“No hemos tenido acompañamiento del Gobierno Nacional en el Caribe”, afirmó, agregando que si una ciudad capital enfrenta dificultades para obtener respaldo, la situación puede ser aún más compleja para municipios más pequeños como Santa Lucía o Luruaco.

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Finalmente, el alcalde reiteró su llamado a fortalecer la unidad nacional y a respaldar una administración que atienda las necesidades de las regiones. “Vamos a elegir a alguien que acompañe las regiones, que acompañe a sus alcaldes, que acompañe las necesidades de la gente de la periferia de Colombia. No todo se puede quedar en Bogotá, ni todo puede ser discurso”, concluyó.

La participación de Alejandro Char en la jornada electoral y la exhibición de su voto por Abelardo de la Espriella se convirtieron así en uno de los hechos políticos más comentados del día en Barranquilla, en una elección marcada por el debate sobre el papel de los funcionarios públicos y la importancia de las regiones en la agenda nacional.