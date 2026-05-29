“Esta bruja te ama”: Elvira Redondo, esposa del ‘Pibe’ Valderrama respondió a lío de tierras, pidió ayuda a las autoridades

La controversia alrededor del exfutbolista Carlos “El Pibe” Valderrama y su esposa, Elvira Redondo Guarnizo, sumó un nuevo capítulo luego de que la compañera de vida el astro del fútbol publicara en sus redes sociales varios mensajes, audios y denuncias relacionadas con el conflicto familiar y judicial por unos predios ubicados en el barrio Aeromar, en Santa Marta.

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En medio de la creciente polémica, Elvira Redondo decidió pronunciarse públicamente tras las acusaciones hechas por su hermano, Ricaurte Tobías Redondo Guarnizo, quien aseguró en videos difundidos en redes sociales que presuntamente habría sido víctima de amenazas e intimidaciones relacionadas con un lote donde afirma haber vivido durante 16 años.

Audios, denuncias y amenazas: crece polémica entre familia de la esposa del Pibe Valderrama por predio en Aeromar

A través de sus historias de Instagram, la esposa del histórico exjugador de la Selección Colombia compartió un mensaje en el que pidió ayuda a las autoridades y aseguró que desde abril interpuso denuncias que, según dijo, no han tenido respuesta.

“Creo que este audio habla por sí solo. A las autoridades competentes pido por favor su pronta asistencia a mi denuncia hecha desde el mes de abril y como muchos ciudadanos de nuestro país está ahí sin respuesta”, escribió Elvira Redondo.

En el mismo mensaje, también aseguró sentirse víctima de maltrato familiar y aprovechó para denunciar públicamente a su hermano. “Muchas de nosotras somos ultrajadas y maltratadas por familiares, muchas mujeres han perecido y nunca les dieron respuesta. Acá dejo en evidencia el trato y amenazas de este señor Ricaurte Tobías Redondo Guarnizo”, agregó.

La publicación estuvo acompañada por varios audios en los que se escucha una conversación entre ambos familiares relacionada con obligaciones tributarias y diferencias personales que, según las publicaciones, habrían agravado el conflicto.

En uno de los audios compartidos por Elvira Redondo, ella le habla a su hermano en tono conciliador y le pide enviar documentación relacionada con declaraciones tributarias. “Yo solo quiero que tú también estés tranquilo y estés en paz, yo nunca voy a buscarte algo”, expresó.

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En la grabación también se escucha cuando la mujer le dice a Tobías Redondo: “Tengo cosas maravillosas que decir de ti y siempre te las dije, eres excepcional (...) esta bruja te ama”.

Sin embargo, posteriormente aparece otro audio atribuido a Ricaurte Tobías Redondo en el que responde de manera fuerte y desafiante a las palabras de su hermana.

“Ya yo no hago las cosas según su precepto, ya yo hago es como yo quiera”, se escucha en la grabación difundida en redes sociales. Más adelante agrega: “Yo soy una mala persona y ahora soy peor porque ahora voy a mochar cabeza”.

Las declaraciones rápidamente generaron una ola de comentarios y reacciones en plataformas digitales, especialmente porque el conflicto involucra directamente al ídolo samario Carlos Valderrama, una de las figuras más reconocidas del fútbol colombiano.

La controversia tomó relevancia nacional después de que se conociera que Tobías Redondo sería cuñado del exfutbolista y hermano de Elvira Redondo. El hombre denunció públicamente que supuestamente hombres armados enviados por Valderrama y su esposa habrían intentado sacarlo de un predio en Santa Marta.

Frente a esas acusaciones, la defensa jurídica de Carlos Valderrama y Elvira Redondo emitió un comunicado firmado por el abogado Cristian Camilo Morelli Espinal, director de MORELLI LAWYERS GROUP, en el que rechazaron tajantemente los señalamientos.

“Rechazamos de forma rotunda e irrevocable cualquier señalamiento tendencioso que pretenda vincular a nuestros representados con el uso de grupos armados, amenazas de muerte o métodos de coacción ilegal”, señaló el documento.

La firma jurídica aseguró además que las acusaciones “carecen por completo de sustento fáctico y probatorio” y sostuvo que existiría una campaña de desprestigio contra el exjugador samario.

“Es evidente que el denunciante (...) se está aprovechando del amplio reconocimiento público y el buen nombre del que goza el señor Carlos Valderrama para orquestar una campaña de desprestigio”, agregó el comunicado.

Los abogados también revelaron que Ricaurte Tobías Redondo tendría procesos abiertos ante la Fiscalía General de la Nación, incluyendo una denuncia por presunta violencia intrafamiliar interpuesta por su hermana ante la Fiscalía 13 CAVIF de Santa Marta.

“La realidad jurídica demuestra que el señor Ricaurte Tobías Redondo Guarnizo es quien se encuentra plenamente denunciado ante la Fiscalía General de la Nación por el delito de Violencia Intrafamiliar”, indicó la defensa.

En medio del escándalo también apareció un pronunciamiento de Cinthya Redondo, hija del denunciante y sobrina de Elvira Redondo, quien defendió públicamente a su tía y al exfutbolista.

“Uno de los tantos hechos que pueden hablar por sí solos. No es lógico que hoy en día mi padre esté haciendo acusaciones y difamando el nombre de su hermana Elvira Redondo Guarnizo y de Carlos Valderrama”, expresó.

Asimismo, aseguró que tanto Valderrama como su esposa ayudaron económicamente a Tobías Redondo durante un tratamiento oncológico. “Muchos de sus tratamientos fueron pagados por ellos. Hay que tener un grado de desagradecimiento para actuar de esa manera”, afirmó.

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Mientras la polémica continúa creciendo en redes sociales, el conflicto familiar y judicial alrededor de los predios en Aeromar sigue siendo materia de investigación por parte de las autoridades en Santa Marta.