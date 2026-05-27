En silla de ruedas y armado: hombre frustró intento de atraco de dos motociclistas frente a su casa

Un nuevo caso de inseguridad ocurrido en Barranquilla volvió a generar preocupación entre los ciudadanos luego de que dos hombres en motocicleta intentaran cometer un presunto atraco contra un hombre en silla de ruedas, quien terminó frustrando el robo al reaccionar armado desde la terraza de su vivienda.

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El episodio se registró en un sector residencial de la ciudad cuando los dos sospechosos llegaron en motocicleta y, al parecer, pretendían intimidar a la víctima para despojarla de sus pertenencias. Sin embargo, la situación tomó un giro inesperado cuando el ciudadano, al notar la amenaza frente a su casa, desenfundó un arma de fuego para defenderse.

La reacción sorprendió a los presuntos delincuentes, quienes inmediatamente decidieron abandonar el lugar y escapar en la motocicleta sin lograr concretar el robo. Aunque el momento generó tensión entre vecinos y personas cercanas a la zona, el hecho no dejó personas heridas ni reportes de disparos.

El caso comenzó a circular rápidamente en redes sociales y grupos ciudadanos de Barranquilla, donde varios usuarios comentaron la escena y debatieron sobre el aumento de hechos relacionados con la inseguridad y los constantes intentos de hurto en distintos sectores de la capital del Atlántico.

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Aunque las autoridades no se han pronunciado oficialmente sobre este caso en particular, el episodio volvió a poner sobre la mesa la preocupación de muchos habitantes frente a las modalidades de hurto a personas que continúan registrándose en la ciudad, especialmente los atracos cometidos por hombres que se movilizan en motocicleta.

Las cifras oficiales del Distrito y de la Policía Metropolitana de Barranquilla muestran que, pese a la percepción de inseguridad de algunos ciudadanos, los indicadores de ciertos delitos han presentado reducciones durante los últimos meses. Según los reportes entregados por las autoridades, el hurto a personas registra una disminución cercana al 23 % frente a periodos anteriores.

Sin embargo, las modalidades de robo callejero continúan siendo las más denunciadas por la comunidad. Los casos relacionados con el robo de celulares, pertenencias y atracos rápidos siguen apareciendo con frecuencia en reportes ciudadanos y videos de cámaras de seguridad que posteriormente son difundidos en redes sociales.

De acuerdo con los balances entregados por las autoridades distritales, también se ha reportado una reducción superior al 38 % en el hurto a comercios, mientras que los casos de robo a residencias han disminuido cerca del 14 % durante el último semestre.

No obstante, la percepción ciudadana frente a la seguridad sigue siendo un tema sensible. En distintos sondeos y reportes oficiales, más del 41 % de las personas consultadas consideran que delitos como la extorsión y los robos continúan afectando la tranquilidad en varios barrios de la ciudad.

El intento de atraco frustrado por el hombre en silla de ruedas ha despertado múltiples reacciones debido a la manera en que ocurrió el hecho y a la rápida respuesta de la víctima. Para muchos ciudadanos, el caso refleja la tensión que viven diariamente algunos habitantes frente a situaciones de inseguridad que pueden presentarse incluso en las terrazas de sus propias viviendas.

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Mientras tanto, las autoridades continúan adelantando operativos y controles en diferentes sectores de Barranquilla para contrarrestar delitos relacionados con el hurto y la circulación de delincuentes en motocicleta, una de las modalidades que más preocupa actualmente a la ciudadanía.