Papá de Shakira fue de nuevo hospitalizado: se desconoce su estado de salud

¿Qué es lo que pasa al papá de Shakira?: esta es la enfermedad que padece

La salud de William Mebarak Chadid, padre de la cantante barranquillera Shakira, volvió a generar preocupación luego de que diversos medios locales informaran que el hombre fue hospitalizado nuevamente en la Clínica Iberoamericana, ubicada en el norte de Barranquilla.

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Hasta el momento, no existe un pronunciamiento oficial sobre el estado de salud del padre de la artista, por lo que se desconocen las razones exactas de su nuevo ingreso al centro médico. La noticia comenzó a circular durante las últimas horas y despertó inquietud entre seguidores de Shakira y habitantes de Barranquilla, quienes han seguido de cerca la evolución médica de William Mebarak en los últimos años.

Preocupación por la salud del padre de Shakira: William Mebarak fue ingresado otra vez a clínica en Barranquilla

Cabe recordar que el padre de la intérprete de “Waka Waka” sufrió una isquemia el pasado 2 de mayo de 2026, situación que obligó a su traslado de urgencia a la Clínica Iberoamericana. En ese momento, la emergencia médica incluso habría provocado modificaciones en la agenda de la artista, incluyendo retrasos relacionados con uno de sus conciertos internacionales en Copacabana.

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Tras varios días bajo observación médica, William Mebarak recibió el alta y continuó su recuperación en su residencia ubicada en el norte de Barranquilla, acompañado por sus familiares más cercanos.

Sin embargo, esta no ha sido la única complicación médica que ha enfrentado el padre de Shakira. En los últimos años, el hombre ha atravesado diversos problemas de salud relacionados con su avanzada edad, incluyendo procedimientos por hidrocefalia, episodios de neumonía y varias hospitalizaciones que han mantenido a la artista viajando constantemente a Colombia para acompañarlo.

Uno de los episodios más delicados ocurrió en junio de 2024, cuando William Mebarak fue ingresado de urgencia debido a complicaciones respiratorias derivadas de un severo cuadro de neumonía. En aquella oportunidad permaneció varios días en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) bajo estricta vigilancia médica.

Según reportó Blu Radio en ese momento, una junta médica autorizó posteriormente su salida de la clínica tras determinar que su estado era estable para continuar la recuperación desde casa.

Durante aquella hospitalización, Shakira permaneció en Barranquilla junto a sus hijos, Milan y Sasha, para acompañar a su padre. También estuvo presente su hermano Tonino Mebarak, quien además cumple funciones como jefe de seguridad de la artista.

La cantante mantuvo absoluta reserva sobre la situación médica de su padre y evitó pronunciarse públicamente sobre los detalles clínicos. Aun así, durante su estadía en Barranquilla fue vista en algunos lugares públicos de la ciudad, incluyendo restaurantes y centros comerciales.

Incluso, en redes sociales circuló un video en el que aparecía junto a sus hijos en el Parque de la Electrificadora, mientras los menores jugaban fútbol en medio de un ambiente familiar y tranquilo.

La nueva hospitalización de William Mebarak vuelve a poner la atención sobre la familia de Shakira, especialmente por el hermetismo que históricamente ha rodeado el estado de salud de su padre.

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Hasta ahora, ni la artista barranquillera ni sus representantes han emitido declaraciones oficiales sobre el reciente ingreso a la clínica, mientras seguidores permanecen atentos a cualquier actualización relacionada con la salud del hombre de 94 años, considerado una de las figuras más cercanas e influyentes en la vida personal y profesional de la cantante colombiana.