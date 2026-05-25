Balacera al norte de Barranquilla dejó un muerto y cinco heridos: usaron fusiles y mini uzi

Foto balacera en el norte de Barranquilla dejó un muerto y cinco heridos tras atentado con fusiles y mini uzi.

Una violenta balacera en el norte de Barranquilla dejó como saldo un muerto, cinco heridos y tres capturados, luego de un atentado armado registrado en la mañana de este lunes en la carrera 43B entre calles 84 y 85, cerca de la sede de la empresa de seguridad Atenas.

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De acuerdo con las autoridades, el ataque iba dirigido contra Raúl Montes, identificado preliminarmente como socio y protegido de la compañía de vigilancia, según informó Emisora Atlántico, el hombre era la mano derecha de la empresaria del chance Enilce López alias ‘La Gata’. Hombres fuertemente armados llegaron al lugar hacia las 8:45 de la mañana con la presunta intención de asesinarlo, utilizando un arsenal compuesto por un fusil AR-15, mini uzi, subametralladoras y pistolas.

Terror en Barranquilla: ataque armado frente a empresa Atenas terminó con un muerto y arsenal incautado

Según versiones recolectadas en el sitio, por el portal Zona Cero los delincuentes fueron enfrentados inicialmente por los escoltas de la empresa y posteriormente por uniformados del Gaula Militar Caribe y patrullas de la Policía Metropolitana de Barranquilla que realizaban labores de vigilancia en la zona.

El intercambio de disparos provocó momentos de terror entre comerciantes, conductores y peatones que se encontraban en el concurrido sector del norte de la ciudad. Videos difundidos en redes sociales mostraron a personas buscando refugio mientras se escuchaban ráfagas de fusil y disparos de armas automáticas.

El comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, Miguel Camelo, confirmó que el atentado estaba dirigido contra una persona que llegaba a la empresa de seguridad.

“El atentado iba dirigido contra la persona que estaba llegando. Lo que sabemos es que no funge como gerente según los documentos, pero todo eso está en investigación”, aseguró el alto oficial.

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El general también indicó que miembros del Gaula Militar reaccionaron rápidamente al ataque. “Hay un intercambio de disparos y se logra capturar a tres personas en concurso con patrullas de la Policía Nacional”, señaló desde el lugar de los hechos.

Durante el procedimiento, las autoridades incautaron “un fusil, una subametralladora y dos pistolas”, armas que quedaron bajo custodia judicial mientras avanzan las investigaciones para establecer quién ordenó el atentado y cuál era el móvil del ataque.

Los capturados fueron identificados como Joel Andrés Estor Gómez, alias ‘Diomedes’; Daniel de Jesús González Palmas y un menor de edad. Dos de ellos resultaron heridos durante el enfrentamiento y permanecen bajo estricta vigilancia policial mientras reciben atención médica.

En medio de la balacera también resultaron heridos cuatro escoltas de la empresa de seguridad Atenas: Argenis Andrés Bonett Carmona, Guillermo Márquez, Luis Granados y Henry Pérez. Todos fueron trasladados a la Clínica Bonnadona Prevenir.

Horas después del ataque, las autoridades confirmaron la muerte de Argenis Andrés Bonett Carmona, quien no logró sobrevivir a la gravedad de las heridas sufridas durante el intercambio de disparos.

Sobre el estado de los demás lesionados, se conoció que permanecen en delicado estado de salud y bajo observación médica.

Tras el atentado, el sector permaneció acordonado por unidades de la Policía y el Ejército mientras investigadores de la Fiscalía General de la Nación y de la Sijín adelantaban inspecciones, revisión de cámaras de seguridad y recopilación de testimonios.

Las autoridades buscan establecer si detrás del ataque habría estructuras de crimen organizado y no descartan que el atentado estuviera planeado con anticipación debido al tipo de armamento utilizado y la forma coordinada en la que actuaron los agresores.

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La violenta escena generó conmoción entre los habitantes del norte de Barranquilla, una zona caracterizada por su alta actividad comercial y empresarial, que nuevamente quedó en medio de un episodio de extrema violencia armada.