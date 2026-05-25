Capturan a joven agresor que le habría quitado la vida a su víctima de 70 puñaladas

Un brutal caso de violencia juvenil tiene conmocionada a la ciudad de Valledupar luego de que las autoridades confirmaran la captura de un joven señalado de asesinar a un menor de 17 años con cerca de 70 puñaladas en el barrio Nuevo Milenio, en el sur de la capital del Cesar.

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La víctima fue identificada como Darwin Daniel Arcón Márquez, quien fue hallado gravemente herido durante la madrugada de este domingo 24 de mayo en la manzana I del mencionado sector. De acuerdo con el reporte entregado por la Policía Metropolitana de Valledupar, el presunto responsable del crimen sería Leiniker Núñez, conocido con el alias de “Caballo”, quien fue capturado en flagrancia poco después de ocurrido el ataque.

Crimen de joven de 17 años conmociona a Valledupar: investigan ataque con más de 70 puñaladas

Según las primeras investigaciones, el homicidio estaría relacionado con conflictos personales derivados de un supuesto hurto ocurrido días atrás, situación que habría desencadenado la violenta agresión.

Uniformados de la Policía atendieron inicialmente un llamado ciudadano que alertaba sobre una riña y una persona herida en vía pública. Al llegar al lugar encontraron al adolescente con múltiples heridas ocasionadas con arma cortopunzante y en delicado estado de salud.

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De inmediato, la víctima fue trasladada al Hospital Eduardo Arredondo Daza, sede San Martín, donde el personal médico confirmó minutos después su fallecimiento debido a la gravedad de las lesiones.

Tras conocerse el crimen, las autoridades activaron el denominado Plan Candado, desplegando operativos y patrullajes en distintos sectores cercanos para ubicar al presunto agresor.

El coronel Germán Alexander Gómez Aranguren, comandante de la Policía Metropolitana de Valledupar, destacó la rápida reacción de las unidades policiales y la colaboración de la comunidad para lograr la captura del señalado responsable.

“El resultado se logró gracias a la oportuna reacción de las patrullas de vigilancia y al apoyo suministrado por la ciudadanía”, manifestó el alto oficial al referirse al operativo que permitió detener a alias “Caballo”.

De acuerdo con las autoridades, durante el procedimiento fueron encontradas prendas de vestir y calzado con manchas de sangre, elementos que quedaron bajo cadena de custodia como material probatorio dentro de la investigación adelantada por la Fiscalía General de la Nación.

Las pesquisas preliminares indican que el hoy capturado habría atacado de manera reiterada a la víctima utilizando un arma blanca, causándole alrededor de 70 heridas en diferentes partes del cuerpo, un hecho que ha generado consternación entre los habitantes del sector y en redes sociales debido al nivel de violencia del crimen.

Vecinos del barrio Nuevo Milenio aseguraron haber escuchado gritos y movimientos extraños durante la madrugada, aunque muchos no imaginaron la magnitud de lo ocurrido hasta la llegada de las patrullas de la Policía y las ambulancias.

El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía para responder por el delito de homicidio, mientras avanzan las investigaciones para esclarecer completamente las circunstancias en las que se produjo el ataque.

Entretanto, las autoridades continúan recopilando testimonios y elementos materiales probatorios que permitan reconstruir los momentos previos al crimen y determinar si hubo participación de otras personas en los hechos.

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Finalmente, la Policía Nacional reiteró su llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier situación que altere la convivencia y seguridad mediante la línea de emergencia 123, al tiempo que aseguró que continuará fortaleciendo las acciones preventivas y operativas en diferentes sectores de Valledupar para evitar nuevos hechos violentos.