Mamá de hermanas halladas muertas en fosa recibió mensajes extorsivos cuando ya estaban muertas, revela la Fiscalía

La Fiscalía General de la Nación reveló nuevos detalles sobre el caso de las hermanas halladas muertas en una fosa, un crimen que ha generado conmoción en el país. Durante una audiencia judicial, el ente investigador aseguró que la madre de las dos adolescentes comenzó a recibir mensajes y llamadas extorsivas cuando sus hijas ya habían sido asesinadas.

La revelación se hizo este viernes durante la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento contra Juan David Taboada, uno de los principales señalados de participar en el doble crimen. Según expuso el fiscal del caso, las exigencias de dinero a la madre de Sheridan Sofía, de 14 años, y Keyla Nicol Hernández Noriega, de 17, comenzaron a llegar después de que ambas jóvenes ya habían sido asesinadas.

Crimen de hermanas en fosa: exigían dinero a la madre cuando las jóvenes ya habían sido asesinadas

De acuerdo con la Fiscalía, el análisis de testimonios y pruebas permitió establecer una línea de tiempo sobre lo ocurrido. El fiscal indicó que la información obtenida en el interrogatorio de un menor de edad que se accidentó junto a Juan David, así como la versión de otro testigo, señalan que Sheridan Sofía fue asesinada a bala en la madrugada del miércoles 18 de febrero.

Poco tiempo después, en esa misma madrugada, su hermana Keyla Nicol habría sido degollada, según los elementos presentados en la audiencia. El momento del asesinato de la menor, explicó el ente investigador, quedó registrado en un video que se viralizó recientemente en redes sociales.

Lo que más ha generado indignación es que los mensajes extorsivos enviados a la madre comenzaron después de estos hechos, lo que indica que quienes estaban detrás de las amenazas ya sabían que las adolescentes habían muerto.

Durante la diligencia judicial, el fiscal leyó parte de los mensajes intimidatorios que habría recibido la progenitora. En uno de ellos, los responsables del crimen escribieron: “Usted verá si las quiere vivas o muertas. Aliste el cajón… mañana recoge a su primera hija picada”.

Para las autoridades, este hecho evidencia el nivel de crueldad con el que actuaron los responsables, quienes habrían intentado obtener dinero de la familia aun después de haber cometido el doble homicidio.

En el proceso judicial, Juan David Taboada fue capturado y posteriormente presentado ante un juez, quien ya legalizó su detención. El hombre había sido arrestado el martes, luego de recibir el alta médica en la clínica Altos de San Vicente, donde permanecía internado tras sufrir un accidente de tránsito en motocicleta el pasado 26 de febrero.

En ese accidente también resultó involucrado un adolescente de 17 años, quien ahora también aparece mencionado dentro de la investigación. Las autoridades consideran que este menor podría estar vinculado directamente con el asesinato de Sheridan Sofía.

Según la hipótesis presentada por la Fiscalía, el adolescente sería la persona que aparece en el video viral disparándole en la cabeza a la menor.

Por otro lado, el ente investigador sostiene que Juan David Taboada habría participado en el asesinato de Keyla Nicol. De acuerdo con la reconstrucción de los hechos, el hombre habría tapado la boca de la joven, sacándola de una habitación de la vivienda donde se encontraban, y llevándola hasta el patio, donde ya estaba el cuerpo sin vida de su hermana.

En ese lugar, según la investigación, Keyla Nicol habría sido degollada, presuntamente con la participación de otro hombre identificado con el alias de “El Mono”.

Las investigaciones del Gaula de la Policía y la Fiscalía continúan para identificar y judicializar a las demás personas que habrían participado en el doble crimen de las hermanas.

Mientras tanto, la Fiscalía solicitó que Juan David Taboada sea enviado a prisión, solicitud que será analizada por el juez durante la continuación de la audiencia, programada para el próximo martes 10 de marzo.