Con reportes de la Fiscalía se comienza a armar línea de tiempo en crimen de hermanas de Malambo

Foto de las hermanas Sherydan Sofía Hernández Noriega, de 14 años, y Keyla Nicol Hernández Noriega y su presunto agresor Juan David Taboada.

Las autoridades en el Atlántico continúan reconstruyendo los hechos detrás del crimen de las hermanas Sheridan Sofía y Keyla Nicol Hernández Noriega, ocurrido en el municipio de Malambo. Con base en los reportes de la Fiscalía, testimonios y evidencia recolectada durante las diligencias judiciales, los investigadores han comenzado a establecer una línea de tiempo del doble asesinato que ha conmocionado a la región Caribe.

Uno de los elementos que más ha llamado la atención de los investigadores es el estado de los cuerpos de las víctimas, pues según los primeros análisis, una de las hermanas presentaba mayor estado de descomposición que la otra, lo que sugiere que una habría sido asesinada días antes que la otra.

Doble crimen en Malambo: autoridades analizan video, extorsiones y hallazgo en fosa para reconstruir lo ocurrido

Este dato forma parte de las hipótesis que manejan las autoridades mientras esperan los dictámenes oficiales de Medicina Legal, que permitirán establecer con mayor precisión la ventana de tiempo de la muerte.

Además, las investigaciones han permitido determinar que al menos siete personas habrían estado presentes en el lugar donde ocurrieron los hechos, lo que amplía el número de posibles responsables dentro de este caso.

17 de febrero: salida de las hermanas de su vivienda

La línea de tiempo del caso comienza el 17 de febrero, cuando las hermanas Sheridan Sofía, de 14 años, y Keyla Nicol Hernández Noriega, de 17, salieron de su vivienda ubicada en el barrio La Sierrita, en Barranquilla.

De acuerdo con las primeras indagaciones, las adolescentes se dirigieron hacia Malambo para asistir a una reunión con conocidos y supuestos novios. Ese día correspondía al Martes de Carnaval, lo que inicialmente hizo pensar a algunos familiares que se trataba de una salida normal durante las festividades.

Sin embargo, horas después comenzó la preocupación de la familia al no tener noticias de las jóvenes.

18 y 19 de febrero: las primeras hipótesis del crimen

Según explicó el comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, el general Miguel Camelo, las primeras inferencias investigativas indican que las adolescentes habrían sido asesinadas durante la madrugada del 19 de febrero, pocas horas después de haber salido de su casa.

“Desde el punto de vista investigativo sabemos o hemos podido inferir razonablemente que las niñas fueron asesinadas en la madrugada del 19 de febrero. Ellas se fueron el 18 y el 19 las asesinaron”, explicó el alto oficial.

Sin embargo, esta hipótesis sigue siendo materia de análisis, pues el estado de descomposición diferente entre los cuerpos sugiere que una de las víctimas pudo haber muerto días antes que la otra.

Este aspecto será confirmado o descartado por Medicina Legal, que deberá establecer el tiempo exacto de muerte y el mecanismo utilizado.

Las amenazas y la extorsión a la madre

Mientras las autoridades iniciaban la búsqueda de las jóvenes, la madre de las adolescentes comenzó a recibir mensajes de WhatsApp y llamadas extorsivas.

Según reveló la Fiscalía 4 Especializada, los responsables exigían inicialmente 50 millones de pesos para liberar a las menores. Con el paso de las horas, la cifra fue disminuyendo a 40 millones, luego a 20 y finalmente a 10 millones de pesos.

Durante la audiencia judicial se conocieron algunos de los mensajes enviados a la madre.

“Usted verá si las quiere vivas o muertas. Aliste el cajón… mañana recoge a su primera hija picada”, leyó el fiscal ante el juez.

Estos mensajes se convirtieron en una de las principales evidencias del delito de secuestro extorsivo dentro del proceso judicial.

Las primeras pistas del Gaula

En medio de la investigación, el Gaula de la Policía rastreó el número telefónico desde el cual se realizaban las extorsiones.

El dispositivo fue ubicado posteriormente en la Clínica Altos de San Vicente, en el norte de Barranquilla, lo que permitió a los investigadores acercarse a los posibles responsables.

En ese lugar se encontraban Juan David Taboada Olivares, de 19 años, y un adolescente de 17 años, quienes habían llegado al centro médico tras sufrir un accidente de tránsito en motocicleta el 26 de febrero.

El rastreo del celular fue posible gracias a un sistema tecnológico entregado por la Alcaldía Distrital para ubicar dispositivos móviles relacionados con delitos.

26 de febrero: el accidente que condujo a los sospechosos

Las autoridades lograron identificar a los sospechosos después de que el celular utilizado para extorsionar a la familia fuera encendido nuevamente.

Cuando el dispositivo fue localizado en la clínica, agentes del Gaula acudieron al lugar y reconocieron al adolescente, quien ya tenía antecedentes y había sido capturado anteriormente por otro caso de homicidio.

Durante los interrogatorios, uno de los implicados habría entregado las coordenadas del lugar donde estaban enterrados los cuerpos.

28 de febrero: hallazgo de los cuerpos en una fosa

Con esta información, las autoridades se desplazaron hasta una zona enmontada del barrio Maranatha, en Malambo, donde finalmente fueron hallados los restos de las adolescentes.

Los cuerpos estaban enterrados en una fosa improvisada, cubierta con arena, troncos y vegetación, en un intento por ocultarlos.

El hallazgo se produjo el 28 de febrero, luego de que los investigadores realizaran labores de búsqueda en el sector.

La comunidad alertó nuevamente a las autoridades debido a fuertes olores provenientes del lugar, lo que confirmó que los cuerpos se encontraban en avanzado estado de descomposición. Hasta el 2 de marzo el caso se hizo público.

El video que reveló cómo ocurrió uno de los asesinatos

Dentro de las evidencias recolectadas por las autoridades también se encuentra un video grabado con un teléfono celular, el cual muestra el momento en que una de las hermanas fue asesinada.

Las imágenes, que hacen parte del material probatorio del proceso, muestran cómo un adolescente dispara a quemarropa contra Sheridan Sofía mientras la menor se encontraba en el patio de una vivienda.

Según las autoridades, la joven estaba agachada y recostada contra una pared, con las manos cruzadas, cuando el agresor accionó el arma de fuego.

La grabación también evidenciaría que el atacante intentó disparar nuevamente, pero el arma se habría encasquillado en varias ocasiones.

Debido a la crudeza de las imágenes, medios de comunicación han decidido no divulgar el video.

Cómo habría ocurrido el asesinato de la otra hermana

Según la investigación de la Fiscalía, la hermana mayor, Keyla Nicol, habría sido asesinada posteriormente.

Un testigo presencial indicó que la joven fue llevada al patio de la vivienda, donde ya se encontraba el cuerpo de su hermana.

Allí, presuntamente, Juan David Taboada y otra persona conocida como ‘El Mono’ la habrían degollado, luego de que el primero la sujetara por el cuello y le tapara la boca.

Estas declaraciones forman parte de las pruebas que la Fiscalía busca sustentar ante los jueces para fortalecer el proceso judicial.

Capturas y judicialización

Por este caso, las autoridades capturaron a Juan David Taboada Olivares, de 19 años, conocido con el alias de ‘Tata’, quien fue presentado ante el Juez 19 Penal Municipal con funciones de control de garantías.

La Fiscalía 4 Especializada le imputó los delitos de:

Secuestro extorsivo agravado

Porte ilegal de armas

Homicidio agravado

Sin embargo, el procesado no aceptó los cargos durante la audiencia.

Además, un adolescente de 17 años fue aprehendido por su presunta participación en el doble crimen.

Siete personas habrían participado en el crimen

El general Miguel Camelo confirmó que las investigaciones indican que al menos siete personas habrían estado presentes en el lugar donde ocurrieron los asesinatos.

“En el proceso investigativo hemos logrado establecer que en el sitio donde ocurrió este lamentable hecho había aproximadamente siete personas”, señaló el oficial.

Las autoridades continúan trabajando para identificar y capturar a los demás implicados.

Investigación sigue en curso

La Fiscalía y el Gaula de la Policía mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer completamente el doble homicidio de las hermanas Hernández Noriega.

Mientras se esperan los dictámenes definitivos de Medicina Legal, los investigadores continúan recopilando pruebas y testimonios que permitan establecer con precisión la línea de tiempo completa del crimen y judicializar a todos los responsables.

Por su parte, la Alcaldía de Barranquilla ofreció una recompensa de hasta 20 millones de pesos por información que permita capturar a otras personas involucradas en el caso.

El doble asesinato de las adolescentes ha generado indignación en la comunidad, mientras familiares y ciudadanos exigen justicia por la muerte de Sheridan Sofía y Keyla Nicol Hernández Noriega.