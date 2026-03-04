“Tenemos a tus hijas secuestradas o pagas 50 millones o prepara el ataúd”: desgarrador testimonio de madre de hermanas asesinadas en Malambo

El dolor de una madre quedó al descubierto tras el asesinato de sus dos hijas en Malambo, un crimen que ha conmocionado al Atlántico. Entre lágrimas y con la voz entrecortada, María Noriega Cruz relató el calvario que vivió desde el momento en que comenzaron a recibir amenazas exigiendo dinero a cambio de la supuesta liberación de las adolescentes.

Las víctimas fueron Sheerydan Sofía, de 14 años, y Keyla Nicol Hernández Noriega, de 17, quienes habían sido reportadas como desaparecidas desde el Martes de Carnaval, cuando salieron de su vivienda en el barrio La Sierrita de Barranquilla para encontrarse con unos jóvenes en Malambo.

Según el testimonio de la madre, esa noche las menores recibieron mensajes indicando que un vehículo las esperaba. “Yo las llamé y me dijeron que no molestara”, recordó. Minutos después, sus teléfonos estaban apagados. Desde entonces comenzó la angustia.

Caso Sheridan y Keyla en Atlántico: denuncian que amenazas fueron tomadas como “autosecuestro”

La situación se tornó más dramática cuando empezaron a llegar mensajes extorsivos. “Tenemos a tus hijas secuestradas, manda 50 millones de pesos o prepara el ataúd”, decía uno de los textos enviados, según narró la mujer. Los delincuentes amenazaban con asesinarlas si daba aviso a la Policía y aseguraban tener infiltrados.

Posteriormente, la suma exigida bajó a 20 millones y luego a montos menores. Incluso enviaron imágenes y videos, que solo podían verse una vez, donde aparecía la menor de 14 años siendo apuntada con un revólver. “Nunca mostraron a la mayor”, explicó la madre.

La familia acudió al Gaula, unidad especializada en casos de secuestro y extorsión, donde —según denuncian— inicialmente se habló de un posible “autosecuestro”. Sin embargo, los mensajes intimidantes continuaron durante varios días, aumentando el desespero.

“Escuché cuando dijeron: ‘Tráemelas que las voy a matar’”, relató María Noriega, quien aseguró que la última comunicación fue un mensaje que decía: “Alista el cajón”. Después, el silencio.

Días más tarde, el sábado 28 de febrero, fueron hallados dos cuerpos enterrados en una zona enmontada del barrio Maranatha, en Malambo. La confirmación en Medicina Legal acabó con la esperanza y dio paso al duelo. Las jóvenes fueron identificadas por tatuajes que compartían como símbolo de hermandad, aunque uno de los cuerpos requirió prueba de ADN debido al estado de descomposición.

La Policía Metropolitana de Barranquilla informó que conformó un grupo especial de investigación judicial e inteligencia para esclarecer los hechos y capturar a los responsables. Las autoridades indicaron que continúan las diligencias técnico-científicas y el proceso de judicialización.

Para la madre, el caso deja una lección dolorosa. “No dejen solos a sus hijos, así les digan que uno es cansón”, expresó, enviando un mensaje a otras familias con adolescentes.

El crimen de las hermanas ha generado indignación y exige respuestas claras sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar. Mientras avanzan las investigaciones, la familia clama por justicia y por la identificación plena de quienes estarían detrás de este doble homicidio que hoy enluta a todo un municipio.