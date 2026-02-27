Envuelta en sábanas hallan el cuerpo de una mujer portando inquietante mensaje en un cartel

Un nuevo hecho de violencia sacudió al municipio de Soledad, en el área metropolitana de Barranquilla, tras el hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer en una zona enmontada del barrio 12 de Octubre. La víctima fue identificada como Gloria Esther Araújo Varela, de 36 años, conocida en el sector como ‘La Yoyi’.

De acuerdo con el reporte preliminar de las autoridades, el cadáver fue encontrado la tarde del miércoles por moradores del sector, quienes transitaban por el lugar y notaron la presencia de un bulto sospechoso entre la maleza. Al acercarse, descubrieron que se trataba del cuerpo de una mujer envuelto en sábanas y bolsas plásticas, por lo que dieron aviso inmediato a la Policía.

Crimen en el barrio 12 de Octubre: cuerpo de mujer tenía un mensaje que siembra temor

Los uniformados confirmaron que Gloria Esther tenía los pies atados con una cuerda, lo que evidencia que habría sido sometida antes de su muerte. Además, un detalle que ha generado profunda inquietud en la comunidad fue la presencia de un cartel con un mensaje amenazante que le habrían colgado en el cuerpo y que decía: “Ya caíste tú, ahora faltan dos más”.

Este mensaje, registrado por habitantes del sector y difundido en redes sociales, ha incrementado el temor entre los residentes, quienes aseguran que la situación de inseguridad en la zona se ha agravado en los últimos meses. Hasta el momento, las autoridades no se han pronunciado oficialmente sobre el contenido del cartel ni sobre su posible destinatario.

Según se conoció, Gloria Esther Araújo Varela estaba desaparecida desde el lunes 23 de febrero, fecha desde la cual sus allegados desconocían su paradero. Las circunstancias de su muerte son materia de investigación por parte de las autoridades judiciales, que buscan establecer los móviles del crimen y determinar si el caso estaría relacionado con estructuras criminales que operan en el municipio.

Aumento de asesinatos de mujeres en el Atlántico

El caso de Gloria se produce en un contexto alarmante para el departamento del Atlántico, donde en las últimas 48 horas se han registrado cuatro homicidios de mujeres en distintos municipios, incluyendo Barranquilla, Soledad y Baranoa.

Según cifras entregadas por colectivos sociales, en los primeros 68 días de 2026 han sido asesinadas 15 mujeres en el Atlántico, lo que equivale a una muerte cada cuatro días y medio. La cifra genera preocupación, teniendo en cuenta que en 2025 el departamento cerró con aproximadamente 55 o 56 mujeres asesinadas, de las cuales 11 fueron tipificadas como feminicidios.

La coordinadora de la Red de Mujeres en el Atlántico, Ruth Pareja, manifestó su preocupación por el panorama de violencia que enfrenta el territorio. Señaló que es necesario que las autoridades adopten una mirada de género y fortalezcan las estrategias de prevención para frenar los crímenes contra las mujeres.

Entre los casos recientes también se encuentra el asesinato de Landry Johana Yepes Estrada, de 26 años, ocurrido el 26 de febrero en el barrio Villa Carolina de Baranoa, cuando hombres armados que se movilizaban en motocicleta le dispararon en repetidas ocasiones.

Las autoridades, a través de la Sijín y la Sipol del Atlántico, avanzan en las investigaciones para esclarecer estos hechos que mantienen en alerta a la comunidad. Mientras tanto, el hallazgo del cuerpo de Gloria Esther Araújo Varela con el mensaje intimidante continúa generando incertidumbre y temor en Soledad, donde la población exige respuestas y acciones contundentes frente a la creciente ola de violencia.