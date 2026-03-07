Famosa marca de cerveza y cantante Aria Vega enfrentarían disputa legal por el uso del término “Costeñita”, según abogado experto

Foto Aria Vega y famosa marca de cerveza enfrentarían disputa legal por el uso del término “Costeñita”.

Tomada de Instagram de la cantante Aria Vega y Tu Consultor Abogado.

Una posible disputa legal por el uso del término “Costeñita” estaría gestándose entre la cantante Aria Vega y una reconocida marca de cerveza en Colombia, de acuerdo con el análisis del abogado Carlos, creador de la cuenta especializada en propiedad intelectual “Tu Consultor Legal” en redes sociales.

El experto explicó en varios videos la controversia relacionada con el uso de las expresiones “Costeñita Core” o “Costeñita”, palabras que se han vuelto populares en el contenido de la artista y que ahora también aparecen en un trámite de registro de marca.

La batalla legal que se abriría por “Costeñita”: Aria Vega y marca de cerveza en el centro de la controversia

Según detalló el abogado, la situación comenzó en diciembre, cuando Aria Vega solicitó ante la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de la marca “Costeñita Core” para identificar productos de joyería, bisutería y prendas de vestir, correspondientes a las clases 14 y 25 de clasificación internacional de marcas.

Sin embargo, la solicitud habría generado una oposición por parte de Bavaria, empresa que posee registros previos de marcas relacionadas con los términos “Costeña” y “Costeñita”, ampliamente conocidos en el mercado cervecero colombiano.

Por qué la marca de cerveza se opuso al registro de “Costeñita” de la cantante Aria Vega

El abogado explicó que la compañía argumenta que el registro de “Costeñita Core” podría generar confusión con sus marcas previamente registradas.

De acuerdo con el análisis jurídico presentado, existen tres factores principales que podrían influir en el resultado del proceso.

Primero, el término “Costeñita” ha sido declarado como marca notoria, lo que significa que goza de una protección legal más fuerte dentro del sistema de propiedad intelectual.

Segundo, Bavaria cuenta con múltiples registros de marca con las palabras “Costeña” y “Costeñita”, lo que jurídicamente puede interpretarse como una “familia de marcas”, un concepto que también amplía el nivel de protección frente a nuevos registros similares.

El tercer punto, considerado por el abogado como uno de los más delicados, es que la empresa también tendría registrada la marca “Costeñita” en la clase 25, relacionada precisamente con prendas de vestir, el mismo sector en el que la cantante busca registrar “Costeñita Core”.

“Esos dos elementos, la coincidencia en la palabra dominante y en la clase de productos, pueden ser suficientes para que el registro sea negado”, explicó el jurista en su análisis.

Una oposición no significa que la cantante pierda el caso

A pesar de la controversia, el abogado aclaró que una oposición dentro del proceso de registro de marca no significa automáticamente una derrota para quien presenta la solicitud.

Por el contrario, este procedimiento abre un debate jurídico en el que ambas partes deben presentar argumentos legales para defender sus posiciones.

“Esto demuestra que el registro de marca no es un simple trámite. Es análisis y estrategia jurídica. Aquí no gana quien sea más viral, sino quien tenga mejor sustento legal”, explicó.

Colaboraciones comerciales no significan que el conflicto esté resuelto

En medio de la polémica, algunos usuarios han señalado la presencia de Aria Vega en eventos promocionales de la cerveza Costeñita durante los carnavales, lo que podría interpretarse como una señal de que ambas partes habrían solucionado sus diferencias.

No obstante, el abogado señaló que una colaboración de marketing no implica necesariamente que el conflicto de propiedad intelectual haya terminado.

Según su explicación, es posible que las partes hayan acordado alianzas comerciales para campañas, contenido o activaciones de marca, mientras el proceso legal continúa por un camino independiente.

“Utilizar una palabra en marketing no es lo mismo que tener derechos exclusivos sobre ella como marca para uso comercial”, explicó.

Finalmente, el experto indicó que muchos conflictos de marcas no terminan en disputas públicas, sino que pueden resolverse mediante acuerdos privados en los que cada parte define los límites de uso de la expresión.

Por ahora, cualquier eventual acuerdo entre Aria Vega y Bavaria solo sería conocido por las partes involucradas, mientras el debate sobre el registro de “Costeñita Core” continúa dentro del ámbito jurídico.