Ryan Castro se unió a ‘Cheveré’ de Aria Vega y otros lanzamientos de la semana

La escena musical arranca el año con una ola de lanzamientos que reflejan la diversidad sonora de artistas emergentes y consolidados.

Fenómeno viral: Aria y el impulso de “Chévere”

La canción “Chévere (joesón_type_beat)” de Aria, “La Nena de Quilla”, se consolida como uno de los lanzamientos más virales del inicio de año, con más de 4 millones de reproducciones en Spotify y un debut en el puesto 13 del Billboard Colombia Hot 100. Su impacto en redes, con más de 230 mil usos en TikTok e Instagram, motivó incluso la reacción de Ryan Castro, quien se sumó al remix oficial, reforzando la conexión entre sonidos urbanos, caribeños y el orgullo costeño dentro de la nueva escena colombiana.

Bachata global: Romeo Santos y Prince Royce apuestan por la fusión

En el plano internacional, Romeo Santos y Prince Royce continúan impulsando su proyecto conjunto con “Dardos”, parte del álbum Better Late Than Never. El sencillo mezcla bachata con R&B, afrobeat y ritmos tropicales, explorando narrativas de desamor y relaciones complejas, mientras el disco se posiciona en plataformas globales y anticipa una gira por Norteamérica.

TIMØ y su segundo álbum: emoción convertida en celebración

El trío pop colombiano TIMØ presenta Canto Pa’ No Llorar, un álbum que fusiona letras emocionales con sonidos latinos influenciados por la estética de los años 2000. El proyecto incluye temas como “Traguita” y “Vino Rosé”, además de colaboraciones con Juan Duque, Nil Moliner y Vanessa Martín, bajo una narrativa que transforma la tristeza en celebración y movimiento.

Samuel Osorio: introspección y cotidianidad sonora

El productor bogotano Samuel Osorio, de 22 años, fortalece una propuesta artística centrada en la sensibilidad emocional y la vida cotidiana. Con formación en Berklee y estudios de maestría en Chicago, su música mezcla pop alternativo, soul y jazz, apostando por “pintar escenarios” sonoros que resignifican emociones como el amor, la confusión y la incertidumbre desde una mirada íntima.

Grace de Gier y “Done”: liberación emocional en clave alternativa

La cantante colombo-holandesa Grace de Gier, junto al multiinstrumentista Edgar Grimaldos, lanza “Done”, un sencillo en inglés que aborda la salida de relaciones tóxicas como un acto de amor propio. La canción se inclina hacia un sonido indie rock más crudo y directo, con una producción grabada en París que consolida una identidad sonora más definida y narrativa.

Dr. Torralvo: rock, ciencia y transformación personal

Dr. Torralvo materializa su proyecto musical tras años de composición, en colaboración con el productor Daniel Gómez (Danny Roots). Su propuesta rescata canciones inéditas y aporta al resurgimiento del rock en español, con influencias de bandas como Soda Stereo y Héroes del Silencio, construyendo un recorrido emocional entre la oscuridad y la luz.

El Combo de las Estrellas: 50 años con nueva producción

La histórica agrupación tropical El Combo de las Estrellas celebra sus cinco décadas de trayectoria con el álbum Se Agrandó el Combo, en alianza con Codiscos. El proyecto reúne colaboraciones de distintos géneros, incluyendo a Wilfran Castillo, y reafirma su papel como referente de la música tropical colombiana con proyección internacional.