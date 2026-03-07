Con evidencias aterradoras: Fiscalía revela cómo fue el crimen de hermanas halladas en fosa en Malambo

Nuevos y estremecedores detalles sobre el crimen de las hermanas Sheridan Sofía y Keyla Nicol Hernández Noriega fueron revelados por la Fiscalía General de la Nación durante una audiencia judicial realizada en el marco del proceso contra Juan David Taboada, uno de los principales señalados por el doble homicidio ocurrido en Malambo, Atlántico.

Durante la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento, el Fiscal 4 Especializado explicó ante el juez cómo se habrían desarrollado los hechos que terminaron con el asesinato de las dos adolescentes, de 14 y 17 años, cuyos cuerpos fueron hallados enterrados en una zona enmontada el pasado 28 de febrero.

Según lo expuesto por la Fiscalía, la madre de las menores comenzó a recibir llamadas y mensajes de WhatsApp con amenazas después de denunciar la desaparición de sus hijas el 17 de febrero. En esas comunicaciones, los responsables exigían el pago de 50 millones de pesos a través de la aplicación Nequi a cambio de supuestamente mantenerlas con vida.

Con el paso de los días, el monto exigido fue disminuyendo. Primero bajó a 40 millones, luego a 20 millones y finalmente a 10 millones de pesos. Sin embargo, junto con las exigencias económicas, también llegaron mensajes intimidantes y extremadamente violentos dirigidos a la madre de las adolescentes.

“Usted verá si las quiere vivas o muertas. Aliste el cajón… mañana recoge a su primera hija picada”, leyó el fiscal durante la audiencia, citando una de las amenazas enviadas a la familia.

Las investigaciones vinculan a Juan David Taboada, quien sería novio de Sheridan Sofía, como uno de los presuntos responsables de los hechos. La Fiscalía le imputó los delitos de secuestro extorsivo, porte ilegal de armas y homicidio agravado, cargos que el joven no aceptó durante la diligencia judicial.

La captura de Taboada fue legalizada el pasado miércoles en la noche, luego de que fuera detenido cuando salía de la clínica Altos de San Vicente, donde permanecía hospitalizado tras sufrir un accidente de tránsito en motocicleta el 26 de febrero. En ese siniestro también resultó herido un adolescente de 17 años, quien ahora es señalado por las autoridades como otro posible participante en el crimen.

De acuerdo con la investigación, ese menor sería la persona que quedó grabada en un video disparándole en la cabeza a Sheridan Sofía, material que ahora hace parte de las evidencias del proceso.

Las hermanas habían salido de su vivienda, ubicada en el barrio La Sierrita de Barranquilla, para asistir a una fiesta en Malambo el 17 de febrero. Desde ese momento no volvieron a ser vistas con vida.

Durante la audiencia, el fiscal también reveló que en el doble crimen habrían participado más personas, entre ellas un hombre conocido con el alias de ‘El mono’.

Según la reconstrucción presentada por la Fiscalía, Sheridan Sofía habría sido asesinada a bala por el adolescente que posteriormente sufrió el accidente junto con Juan David. Tras recibir el primer disparo, la menor habría suplicado que no continuaran disparándole, pero el agresor le volvió a disparar una vez más.

En el caso de Keyla Nicol Hernández, la investigación señala que Juan David Taboada presuntamente la sujetó por el cuello y le tapó la boca para llevarla hasta el patio de la vivienda donde ya se encontraba el cuerpo de su hermana. Allí, según la versión presentada por la Fiscalía basada en el testimonio de un testigo, ‘El mono’ y Juan David la habrían degollado.

Posteriormente, los responsables sepultaron los cuerpos en el patio del inmueble, cubriéndolos con arena, troncos y vegetación para evitar que fueran descubiertos por las autoridades.

Ante la gravedad de los hechos, el fiscal solicitó al juez imponer medida de aseguramiento en centro carcelario contra Juan David Taboada, argumentando peligro para la sociedad, posible participación directa en el crimen y riesgo de no comparecer ante la justicia.

El juez decidió suspender la audiencia, la cual continuará el próximo martes 10 de marzo, cuando intervendrán la Defensa y la Procuraduría.

Mientras tanto, el Gaula de la Policía y la Fiscalía continúan adelantando las investigaciones para identificar y judicializar a las demás personas que habrían participado en el asesinato de las dos hermanas en Malambo.