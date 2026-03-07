Colectivas de mujeres y feministas marcharon contra el atroz crimen de las hermanas halladas muertas en una fosa en Malambo

Foto “Ni una más”: mujeres marcharon en Barranquilla por Sheridan y Keyla, hermanas asesinadas y halladas en Malambo.

Cientos de mujeres participaron en una marcha feminista en Barranquilla para exigir justicia por el doble feminicidio de las hermanas Sheridan Sofía y Keyla Nicol Hernández Noriega, cuyos cuerpos fueron hallados en una fosa en el municipio de Malambo, Atlántico.

La manifestación se realizó en el marco del Día Internacional de la Mujer (8M), cuando colectivas feministas y organizaciones de mujeres se concentraron en el parque Esther Forero para rechazar la violencia contra las mujeres y rendir homenaje a las dos jóvenes víctimas.

Durante la jornada, las participantes levantaron carteles, entonaron cantos y pronunciaron consignas como “Ni una más”, recordando a las hermanas y exigiendo que el caso no quede impune.

Las manifestantes también denunciaron el contexto de violencia contra las mujeres en el Atlántico, al señalar que el territorio se ha convertido en uno de los más peligrosos para ellas.

El caso de las hermanas desaparecidas y halladas sin vida

El crimen que conmocionó a Barranquilla y al Atlántico ocurrió luego de que Sheridan Sofía y Keyla Nicol Hernández Noriega desaparecieran el 17 de febrero tras salir de su casa en el barrio La Sierrita, en el suroccidente de la ciudad.

De acuerdo con información entregada por la familia, después de la desaparición comenzaron a recibir mensajes extorsivos, en los que desconocidos exigían dinero a cambio de información sobre el paradero de las jóvenes.

Sin embargo, según denunciaron los allegados, inicialmente se les indicó que podría tratarse de un posible “autosecuestro”, lo que generó molestia entre familiares y colectivos sociales.

Once días después de la desaparición, el 28 de febrero, las autoridades encontraron los cuerpos sin vida de las hermanas en una fosa en Malambo, municipio cercano a Barranquilla.

Por este caso fueron capturados dos jóvenes de 17 y 18 años, quienes, según las investigaciones preliminares, habrían conocido a las víctimas durante las celebraciones del Carnaval de Barranquilla.

Las autoridades continúan adelantando las investigaciones para esclarecer completamente los hechos y determinar las responsabilidades en este presunto doble feminicidio.

El mensaje de las colectivas feministas en el 8M

Durante la marcha del 8M en Barranquilla, las organizaciones de mujeres compartieron un mensaje en el que expresaron su preocupación por la situación de violencia que viven muchas mujeres en el departamento.

“Hoy las mujeres nos encontramos haciendo ruido, incomodando, gritando por el dolor que sentimos al saber que nuestro territorio, el Atlántico, es el departamento más peligroso para nosotras por el simple hecho de vivir”, expresaron durante la movilización.

Las participantes insistieron en que no se puede normalizar el miedo ni la inseguridad en espacios como el trabajo, el hogar o las instituciones educativas.

En su pronunciamiento también reafirmaron su compromiso de seguir luchando por los derechos y la vida de las mujeres, incluyendo a mujeres trans, mujeres indígenas, mujeres negras, mujeres racializadas, trabajadoras y niñas.

Encuentros feministas en el Caribe colombiano

En paralelo a las marchas, organizaciones sociales anunciaron la realización de encuentros regionales bajo el nombre “Mujeres en el Caribe Trenzando Resistencia”, que reunirán a colectivos feministas y organizaciones sociales en Barranquilla (Atlántico) y Montería (Córdoba).

Estos espacios buscan fortalecer redes de incidencia política contra las violencias basadas en género, promover el cambio cultural, la memoria colectiva y la acción conjunta en defensa de los derechos de las mujeres y las niñas.

La agenda del 8M en la región Caribe se desarrolla con la participación de organizaciones culturales, redes feministas y comunidades locales, con el objetivo de visibilizar las luchas, conocimientos y aportes de las mujeres en Colombia.

Mientras tanto, en Barranquilla, las voces que se alzaron durante la movilización reiteraron una exigencia común: justicia para Sheridan Sofía y Keyla Nicol Hernández Noriega y garantías para que la violencia contra las mujeres no siga cobrando más víctimas.

