Vidente reveló cómo había anunciado la muerte de las dos hermanas en Malambo: “vendrán cosas peores en el caso”, dijo

Foto Vidente asegura que había anticipado el crimen de las hermanas halladas en Malambo: “vendrán cosas peores en el caso”.

El doble homicidio de las hermanas Sheridan Sofía Hernández Noriega, de 14 años, y Keyla Nicol Hernández Noriega, de 17, sigue generando conmoción en el Atlántico, mientras avanzan las investigaciones judiciales y surgen nuevas reacciones en redes sociales. En medio del impacto por este crimen ocurrido en Malambo, un video difundido por el vidente SoyelGuardian de Costa Paranormal se volvió viral luego de que afirmara que había anticipado lo que ocurriría en este caso.

>>>Para leer<<<<: Envuelta en sábanas hallan el cuerpo de una mujer portando inquietante mensaje en un cartel

En el material publicado en sus redes, el vidente aseguró que desde el primer momento en que se conoció la desaparición de las adolescentes había advertido, según él, lo que terminaría ocurriendo. “Mi gente, desde el primer día que salió esta noticia ustedes vieron la clarividencia que el guardián hizo… miren cómo está saliendo todo”, expresó en el video.

Tras captura por crimen de hermanas en Malambo, vidente afirma que el caso “revelará más verdades”

Durante su intervención, el hombre también afirmó que aún faltan revelaciones sobre el caso. “Van a salir muchas cosas más porque aquí hay cosas que van a salir a la luz que ustedes se van a sorprender en las próximas horas”, señaló. También habló de un accidente que sufrió uno de los capturados que tenía heridas en la cara. “Ellas están haciendo justicia”, afirmó. Además, sostuvo que, desde su perspectiva espiritual, la justicia terminaría imponiéndose.

Las declaraciones del vidente circularon ampliamente en plataformas digitales, especialmente luego de conocerse nuevos avances en la investigación del secuestro y asesinato de las dos adolescentes.

Avances judiciales en el caso

En paralelo a la difusión del video, las autoridades del Atlántico confirmaron que un juez con funciones de control de garantías legalizó la captura de Juan David Taboada Oliveras, de 19 años, señalado de participar en el secuestro extorsivo y posterior homicidio de las hermanas.

Las menores habían desaparecido el 17 de febrero, luego de salir de su vivienda en el barrio La Sierrita, en Barranquilla. De acuerdo con las investigaciones, las jóvenes habrían sido contactadas por un conocido que las invitó a una fiesta en el barrio Rebolo durante el Martes de Carnaval.

>>>Le puede interesar<<<: Tecnología clave en captura dos presuntos responsables del asesinato de hermanas halladas muertas en una fosa

Once días después de la desaparición, el 28 de febrero, sus cuerpos fueron hallados enterrados en una zona enmontada del barrio Maranatha, en Malambo. Según el reporte preliminar de las autoridades, las víctimas presentaban tiros de gracia, lo que evidenciaría la violencia con la que fue cometido el crimen.

El Instituto de Medicina Legal logró confirmar la identidad de las adolescentes el 2 de marzo, utilizando como referencia los tatuajes que ambas tenían en su cuerpo.

Hipótesis de retaliación entre bandas

Las investigaciones adelantadas por la Policía Nacional señalan que el caso podría estar relacionado con una retaliación entre estructuras criminales que operan en el área metropolitana de Barranquilla.

De acuerdo con las autoridades, durante la fiesta a la que asistieron las jóvenes, una de ellas habría dejado su teléfono celular sobre una silla. Según la versión investigativa, otra persona revisó el dispositivo y descubrió que la menor estaba enviando información sobre uno de los ahora capturados a una banda criminal rival.

La principal hipótesis apunta a una posible confrontación entre las organizaciones Los Pepes y Los Costeños, grupos delincuenciales que mantienen disputas por el control de actividades ilícitas en la región.

Capturas y proceso judicial

Las capturas de los presuntos implicados fueron posibles gracias a la información suministrada por una persona que se comunicó con las autoridades y afirmó tener datos contundentes sobre la participación de los sospechosos en el crimen.

Además de Juan David Taboada Oliveras, también fue aprehendido un menor de 17 años, quien permanece vinculado a un proceso judicial por su presunta participación en los hechos.

La audiencia de imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento fue programada para el viernes 6 de marzo, cuando la Fiscalía presentará formalmente las evidencias recolectadas en la investigación.

El dolor de la familia

La madre de las adolescentes ha relatado que nunca autorizó la salida de las jóvenes la noche en que desaparecieron. Según contó, intentó comunicarse con ellas para que regresaran a casa, pero las llamadas no lograron evitar lo que terminaría siendo una tragedia.

Durante los días de búsqueda, la familia también recibió llamadas extorsivas en las que desconocidos exigían 50 millones de pesos a cambio de liberar a las menores, amenazando con asesinarlas si no se pagaba el dinero.

>>>Contexto del crimen>>>: Dos hermanas de 14 y 17 años, fueron las niñas halladas muertas enterradas con disparos de gracia en zona enmontada

Mientras avanza el proceso judicial, el caso sigue generando indignación y dolor en la comunidad, que espera que las autoridades logren esclarecer completamente el doble homicidio de las hermanas y que los responsables enfrenten la justicia.