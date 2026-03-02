Enterradas entre troncos y con impactos en la frente hallan cuerpos sin vida de dos mujeres

Los cuerpos de dos mujeres fueron hallados enterrados y cubiertos con troncos en una zona enmontada del barrio Maranatha, en el municipio de Malambo, en un hecho que vuelve a estremecer al departamento del Atlántico en medio de la creciente ola de homicidios.

El macabro descubrimiento se registró hacia el mediodía del sábado 28 de febrero, cuando habitantes de una invasión cercana alertaron a las autoridades por un fuerte olor fétido que emanaba del suelo en un sector enmontado. Según relataron, la pestilencia era persistente y levantó sospechas sobre la posible presencia de un cuerpo enterrado.

Doble crimen en Malambo: exhuman cuerpos de dos mujeres en zona enmontada del barrio Maranatha

Tras el llamado de la comunidad, unidades del CTI de la Fiscalía se desplazaron hasta el lugar para verificar la situación. En una primera inspección confirmaron que había restos humanos bajo tierra, por lo que iniciaron una diligencia formal de exhumación. Sin embargo, lo que parecía ser un solo cadáver terminó convirtiéndose en un hallazgo aún más alarmante: se trataba de dos cuerpos de mujeres, enterrados y cubiertos con troncos, en aparente intento por ocultarlos.

Los cadáveres fueron trasladados a la sede de Medicina Legal, donde expertos forenses adelantan los análisis correspondientes para establecer la identidad de las víctimas, así como las causas y el tiempo de muerte. Hasta el momento, las autoridades no han revelado detalles sobre posibles señales de violencia ni hipótesis oficiales sobre los responsables del doble crimen.

Este nuevo caso se suma a un panorama crítico en materia de seguridad en el departamento. De acuerdo con cifras oficiales, durante el mes de febrero se registraron 91 homicidios en el Atlántico, lo que representa un aumento del 65,22 % en comparación con el mismo periodo del año anterior, cuando se reportaron 46 asesinatos.

En Barranquilla y su área metropolitana se concentraron 76 de esos casos: 43 en la capital del Atlántico, 25 en Soledad, 7 en Malambo y 1 en Puerto Colombia. Además, en otros municipios como Baranoa, Sabanagrande, Ponedera, Sabanalarga, Polonuevo y Luruaco también se reportaron hechos violentos.

El informe oficial indica que el 97 % de los homicidios fueron perpetrados con arma de fuego, principalmente bajo modalidades de sicariato, riñas y atracos. Las autoridades han señalado que la disputa entre estructuras criminales como ‘Los Pepes’ y ‘Los Costeños’ continúa siendo un factor determinante en el incremento de los asesinatos, debido a la lucha por el control de rutas y economías ilegales.

En respuesta al aumento de la violencia, la Policía Metropolitana de Barranquilla ha intensificado los controles operativos en sectores críticos como Las Américas, Carrizal y Siete de Abril, con el despliegue de todas las especialidades policiales para anticiparse a nuevos hechos de sangre.

El hallazgo de las dos mujeres enterradas en Maranatha profundiza la preocupación ciudadana y mantiene en alerta a las autoridades, que ahora deberán establecer si este doble crimen guarda relación con la actual confrontación criminal o si responde a un hecho aislado dentro de la escalada violenta que golpea al Atlántico.