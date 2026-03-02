Sheridan y Keyla, las hernanas que desaparecieron en el último día Carnaval y fueron halladas muertas

La angustia que durante días mantuvo en vilo a la familia Hernández Noriega terminó de la peor manera. Sheridan Sofía Hernández Noriega, de 14 años, y Keyla Nicol Hernández, de 17, las dos adolescentes que habían sido reportadas como desaparecidas el pasado 17 de febrero, último día del Carnaval de Barranquilla, fueron halladas muertas en el municipio de Malambo, Atlántico.

La confirmación de sus identidades puso fin a la incertidumbre que desde hacía días consumía a sus familiares, quienes recorrían el área metropolitana de Barranquilla y difundían mensajes en redes sociales clamando por su búsqueda. El desenlace, sin embargo, llegó acompañado de dolor e indignación.

Hallan muertas en Malambo a Sheridan Sofía y Keyla Nicol, adolescentes desaparecidas el último día del Carnaval

Según relató Wendy Hernández, hermana mayor de las víctimas, las jóvenes salieron de su vivienda en el barrio La Sierrita, en Barranquilla, hacia las 11:00 de la noche del martes 17 de febrero, conocido como el día de Joselito Carnaval. Su destino era una fiesta en Malambo.

De acuerdo con el testimonio de la familiar, las adolescentes indicaron que se bajarían “en la bomba” y que avisarían cuando llegaran. Sin embargo, esa llamada nunca se produjo. Desde ese momento comenzó una búsqueda desesperada que incluyó recorridos por hospitales, estaciones de Policía y publicaciones masivas en redes sociales.

“Ellas estaban desaparecidas desde el día martes 17 a las 11 de la noche. Salieron del barrio La Sierrita hasta Malambo. Dijeron que se iban a bajar en la bomba y de ahí iban a avisar”, manifestó Wendy en las afueras de Medicina Legal, en medio del dolor.

Hallazgo macabro en el barrio Maranatha

El hallazgo de los cuerpos se produjo al mediodía del sábado 28 de febrero en una zona enmontada del barrio Maranatha, en Malambo. Habitantes de una invasión cercana alertaron a las autoridades por un fuerte olor fétido que provenía del suelo, además de la presencia de aves de rapiña y moscas en el sector.

Al notar que la tierra estaba removida, la comunidad dio aviso a la Policía. Unidades del CTI de la Fiscalía llegaron al lugar y, tras una inspección inicial, confirmaron que había restos humanos enterrados. Lo que en un principio parecía ser un solo cadáver terminó convirtiéndose en un doble hallazgo: dos cuerpos de mujeres, enterrados y cubiertos con troncos, piedras y pedazos de madera, en un aparente intento por ocultarlos.

Las autoridades realizaron la diligencia de exhumación y trasladaron los cuerpos a Medicina Legal para los respectivos análisis forenses.

Identificación por tatuajes y prueba de ADN

La confirmación de que se trataba de Sheridan y Keyla se dio tras la revisión de características físicas y tatuajes. Según explicó Wendy, ambas hermanas se habían realizado tatuajes como símbolo de su vínculo.

“Ellas tenían unos tatuajes de hermanas. La de 17 años está en total estado de descomposición, tienen que hacerle una prueba de ADN, pero sí se identificó el cuerpo de la menor”, señaló.

Debido al avanzado estado de descomposición de uno de los cuerpos, las autoridades deberán practicar pruebas genéticas para ratificar plenamente la identidad de la adolescente de 17 años. Entretanto, el reconocimiento preliminar permitió confirmar que las jóvenes desaparecidas eran las víctimas halladas en Maranatha.

Un doble crimen que estremece al Atlántico

De acuerdo con información preliminar conocida por las autoridades, los cuerpos presentaban impactos de bala en la frente, lo que indicaría que fueron asesinadas con tiros de gracia. No obstante, serán los dictámenes oficiales de Medicina Legal los que determinen con exactitud las causas de muerte y el tiempo transcurrido desde el crimen.

Hasta el momento no se han revelado hipótesis oficiales sobre los responsables ni sobre los móviles del doble homicidio. La familia de las adolescentes hizo un llamado urgente a las autoridades para que se investiguen los hechos y se capture a quienes estén detrás de este crimen que enluta a toda una comunidad.

El caso ocurre en un contexto de creciente violencia en el departamento del Atlántico. Solo en el mes de febrero se registraron 91 homicidios, lo que representa un aumento significativo frente al mismo periodo del año anterior. Barranquilla y su área metropolitana concentraron la mayoría de los casos, incluidos varios en Malambo.

Las cifras oficiales indican que el 97 % de los homicidios fueron perpetrados con arma de fuego, bajo modalidades como sicariato, riñas y atracos. Las autoridades han señalado que disputas entre estructuras criminales como ‘Los Pepes’ y ‘Los Costeños’ inciden en el incremento de la violencia, debido a la lucha por el control de rutas y economías ilegales.

Intensifican operativos en sectores críticos

En respuesta a la escalada de homicidios, la Policía Metropolitana de Barranquilla ha reforzado los controles en sectores considerados críticos, como Las Américas, Carrizal y Siete de Abril, con el despliegue de distintas especialidades policiales para prevenir nuevos hechos de sangre.

El hallazgo de Sheridan y Keyla enterradas en Malambo profundiza la preocupación ciudadana y mantiene en alerta a las autoridades, que ahora deberán establecer si este doble crimen guarda relación con las disputas criminales que afectan al Atlántico o si se trata de un hecho aislado.

Dolor e indignación

Mientras avanzan las investigaciones, la familia Hernández Noriega enfrenta el duelo por la pérdida de las dos adolescentes. La confirmación de sus identidades cerró días de angustia, pero abrió una herida difícil de sanar.

En las afueras de Medicina Legal, entre lágrimas, sus allegados insistieron en que no descansarán hasta que haya justicia. La historia de Sheridan Sofía Hernández Noriega y Keyla Nicol Hernández se suma a la lista de víctimas de la violencia en el departamento y deja múltiples interrogantes sobre lo ocurrido aquella noche del Martes de Carnaval.

El doble homicidio no solo enluta a una familia, sino que vuelve a poner sobre la mesa la preocupación por la seguridad en Malambo y el área metropolitana de Barranquilla, donde la ciudadanía exige respuestas contundentes y acciones eficaces para frenar la ola de asesinatos.

Las autoridades continúan con las labores investigativas para esclarecer los hechos, identificar a los responsables y determinar qué ocurrió desde el momento en que las jóvenes salieron de su casa en La Sierrita hasta el trágico hallazgo en Maranatha.